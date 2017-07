Selejt bosszúja

A figyelmeztetése azóta szállóige a szerkesztőségünkben. Legutóbb akkor jutott eszembe, amikor hetekkel ezelőtt eltört a zuhanykabinom, és hirtelen vízszerelőt meg burkolót kellett felhajtanom, aki megoldja ezt a csip-csup feladatot. Nem használtam ki a helyzetemet, bár nem is gondoltam, mit veszek a nyakamba.



Csak akkor döbbentem rá, amikor a rengeteg telefonálgatás, ismerős ismerőse és hajtépés után még mindig csak a tanulságot sikerült leszűrni. Persze az sem utolsó, hiszen az ilyen esetekből él az újságíró, mondván, úgy megírom, de úgy, hogy a fal adja a másikat. Mert miként fordulhat elő, hogy minden normális szakember külföldön dolgozik?



Aki valamirevaló, és kalandvágyból maradt, az elérhetetlen. Közben pont emiatt olyan nagy úr, hogy nem restell aranyárat elkérni, és akkor jön-megy, amikor akar. Az olyan szerelőt meg, aki ráér, nem is érdemes kihívni. Aztán csak nem írtam meg a tapasztalataimat. Pitiáner megalkuvó módon ugyanis annak örültem, hogy végre-valahára találtam két mestert.



Összehangolták a munkát, és láss csodát, pici pénzért kétszer fél nap alatt hibátlanul megoldották a leküzdhetetlennek tűnő problémámat. Na és akkor most mit akarok ezzel? Mégis csak kihasználom a lehetőséget, hogy elgondolkodtassak. Mert akár túl is léphetnék az egészen. Azonban továbbra is piszkálja a csőrömet, hogy ez és sok más így működik.



Persze ha lenne ötletem a megoldásra, nem innen a lakótelepről osztanám az észt. Azon viszont eltöprengek, miként jutottunk el idáig. Hogy lehet, hogy elengedtük több százezer tehetség kezét: menjenek isten hírével. Mi nélkülük is büszke és erős ország vagyunk. Nem véletlen, hogy a mi vezérünk ott nehezíti a dolgukat, ahol csak tudja. Mert ha szavazásra kerül a sor, még kinyilvánítanák a véleményüket a Nemzeti Együttműködés Rendszeréről. Meg a selejt bosszújáról.