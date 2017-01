Sír a szobor

A Szabadság-szobor lehajtott fejjel, fél arcát a tenyerébe temetve sír – szülei révén magyar gyökerekkel rendelkező egyik amerikai barátom posztolta a Facebookon ezt a találó grafikát. Donald Trump pénteken elnöki rendelettel azonnali hatállyal felfüggesztette a szíriai menekültek befogadását, továbbá 120 napra hat másik muszlim országból érkezők beutazását az Egyesült Államokba. A döntés nyomán világszerte botrányos jelenetek játszódtak le a reptereken. Bepánikolt a Google is, amelynek több mint száz munkatársát érintheti a rendelkezés. Kiakadt Zuckerberg, és csak néhány órán múlt, hogy egy szudáni születésű NBA-játékos visszatérhetett a csapatához. Valószínűleg a legjobb külföldi film kategóriájában jelölt egyik alkotás iráni rendezője sem vehet majd részt az Oscar-gálán.



Trump elnökségének katasztrofális első hetében szép, új világra ébredtek az amerikaiak. Olyan fogalmakat kell megtanulniuk, mint az alternatív tények és az orwelli „újbeszél". A kifinomultan ékesszóló, megfontolt Barack Obama után olyan elnökük van, aki – mint az igazi celebek – könyveket legfeljebb ír, nem olvas, akinek kusza, nehezen értelmezhető beszédeihez odahaza is tolmács kell. Így érthető, hogy hirtelen újrafelfedezett bestseller lett George Orwell negatív utópiája, az 1984, amely az Amazon eladási listáján már toronymagasan vezet, a Penguin kiadó pedig biztos, ami biztos hamar rendelt a nyomdától még 75 ezer példányt. Aki nem olvasta eddig, most megtudhatja belőle, hogyan lehetne akár a Függetlenségi Nyilatkozatot is a diktatúra dicshimnuszává változtatni.



Szerencsére Amerikában nem eszik olyan forrón a kását. Erős a civil társadalom, ráadásul működnek még a fékek és ellensúlyok is. Trump elnöki rendelete ellen jogvédő szervezetek felhívására a hétvégén ezrek gyűltek össze tiltakozni a metropoliszok repterein, majd két bíróság is úgy döntött, átmeneti időre mégis az Egyesült Államokban maradhatnak azok az érvényes vízummal odaérkezett muzulmánok, akiket pedig kíméletlenül feltartóztattak.