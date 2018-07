Sport nagyon ritkán, kivételes események kapcsán kerül ide, a 3-as oldal jobb felső sarkába.

És most nem a labdarúgó-világbajnokságra gondolok. Debrecenben rendezték a kézilabdások női junior világbajnokságát, amelyen Magyarország aranyérmet szerzett. Eddig két ezüst és egy bronz volt a mérleg. Egészen szombat estig.



Golovin Vlagyimir, a Szovjetunióban, a mai Ukrajnában, Odesszában született szövetségi edző azt mondta: egy lelket adott a lányoknak, és tizennyolcat kapott cserébe.



A siker titka röviden így is összefoglalható. Ennél többről van szó. Egymásért küzdöttek, hajtottak a lányok, az sem torpantotta meg őket, hogy a gárda csapatkapitánya, irányítója, egyik klasszisa – mert több is van! –, Lakatos Rita sérülés miatt 17 perccel a lefújás előtt a kórházban „folytatta" a finálét. A többiek érte is harcoltak. A kispadon ülők legalább annyit hozzátettek a meccshez lelkesedve, biztatva a többieket, mint a pályán lévők. A félidei 2 gólos hátrányból így lehetett a végén fölényes, 6 gólos siker. Győzelem.



Jó volt látni – most hülyeséget írok –, nem is, nem csak az aranyért, egymásért küzdöttek. Minden gól után mosolyogva, nevetve úgy „repülőztek", pacsiztak, mint a legendás norvég – most is ők voltak az ellenfelek – és dán felnőtt válogatottak. Érzékeltetve: nektek semmi esélyetek. Olyan önbizalom sugárzott róluk, elhittem: nem veszíthetünk. Ilyen hozzáállással, szerénységgel, alázattal nem is lehet. Hittek magukban és mi hittünk bennük.

Ez kellene – nemcsak a sportban.



A lefújást követően ölelkeztek, sírtak. A tizennyolc, pontosabban tizenkilenc lélek eggyé vált. Szívre tett kézzel énekelték a Himnuszt. Ha jól láttam, Golovin Vlagyimir is. Mert tudjuk, ismerjük Székely Éva legendás mondását: sírni csak a győztesnek szabad – és a szurkolóknak. Jelentkezzen, aki nem pityeredett el! Mert nemcsak szabad, kell is.