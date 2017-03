A kabaréjelenetből ismert Sopánka segédrendező szokott eszembe jutni, akit Kern András játszott, ha azt hallom, hogy valakinek semmi nem elég jó. Van már gyakorlatom a panaszok hárításában. Egy szegedi ismerősömnek például, aki a Szent István tér felújítása után a víztorony tetején hangosan lobogó zászlóra panaszkodott, azt ajánlottam, cseréljünk. Boldogan lakom az ő helyén, ha ő felköltözik helyettünk a tarjáni negyedik emeletre, lift nélkül. Elakadt a szava.



Pár napja megint Sopánka villant be. Két kiránduláson is azon kaptam magam ugyanis, hogy azt gondoltam: nem is tudják a szegediek, milyen jó nekik. Kecskeméten este a buszmegállóban ácsorogva gondoltam erre. Merthogy ott hat óra után már csak óránként lehet eljutni a buszállomásról a lakótelepre. Az utastájékoztatóra pedig nem azt világítják ki, mikor érkezik meg valóban az egyetlen járat, hanem hogy mikor kellene jönnie. És el is viharzott tíz perccel korábban. Nálunk legalább a villamosoknál és troliknál kezd alakulni valami közlekedési kultúra. Hasonló élmény tört rám nemrég Debrecenben, ahol meg a múzeumok után érdeklődtünk. Az meglepett, hogy a szegedi Móra-múzeumhoz hasonló anyaintézmény nem plakátolja ki, mit kínál odabenn, mint nálunk.



Aztán amikor megláttuk, megértettük, miért nem dicsekszenek vele. Olyan katyvasz volt ott kiállításokból. Hogy a nevezetes galériájukhoz is nehezen tudtak útba igazítani, ezek után már alig csodálkoztam. Szóval ha nekünk, szegedieknek ennyivel jobb, és ennyi mindenünk van, csak az lehet a bajunk, hogy életformánkká vált a sopánkodás. Különben miért ne mutatnánk meg, amink van? Miért nem pályázunk a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címre? Érthetetlen. Tudom, a hivatalos válasz szerint ez nem prioritás, vagyis nincs rá pénz. És ha csak egyszerűen összefűznénk az intézményeinket és cégeinket meg azok programjait? Szóval úgy, ahogy van, Szeged teljesítményét?