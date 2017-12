Sorban állva

Kicsit meglepődtem, amikor hétvégén az egyik szegedi nagy bevásárlóközpontban csak az átlagosnak mondható tömeg fogadott. Valószínűleg épp jó időpontot fogtam ki, és a tumultus még szokás szerint fokozódik a következő két hétben.



Az ismerőseim egy része továbbra is az üzleteket járja ilyenkor, várva, hogy ihletet kap majd, milyen ajándékkal is lepje meg szenteste a szeretteit. Vagy éppen magának keresgéli a megfelelőt. Egyre többen vannak viszont, akik az interneten, webáruházakban válogatnak a különféle holmik között.



Bár idő- és energiakímélőnek tűnik ez a megoldás, én kevésbé vagyok híve a virtuális vásárlásnak. Ruhaneműt például biztos nem vennék a netről, hiszen ki tudja, hogy fest az a holmi rajtam vagy azon, akinek szánom – és akkor a méret- és anyagbeli problémákról nem is beszéltünk. Utána jön az a része, amikor megrendeli az ember, és várja, csak várja a csomagot.



Amit a karácsonyi dömping miatt a postások többnyire nem tudnak kivinni, csak az értesítőt kapja meg az ember. Amivel mehet a postára sorban állni. Tehát az első látásra idő- és energiakímélőnek tűnő megoldás sem biztosan az. És ha hozzájut a csomagjához, akkor sem biztos, hogy elégedett a termékkel – akkor pedig jöhet az újabb kör.



Van, aki a határ túloldalán keresi a megfelelő ajándékot: sokan mennek például Szabadkára ajándékért, amit a hazainál alacsonyabb árakon tudnak beszerezni. Akkor viszont – ahogy kollégáim is beszámoltak róla – be kell vállalnia, hogy a határon áll sorba egy-két órát, oda-vissza.



Vagy marad a hazai üzleteknél, ahol a karácsony közeledtével egyre többen egyre ingerültebben keresik a megfelelő ajándékot, hogy aztán 23-án közelharcban sikerüljön megszerezni az utolsó pontyszeleteket is.



Úgy tűnik, ha nem kezdünk neki időben, akárhogy is fogunk a vásárlásba, nem ússzuk meg stressz, sorban állás és várakozás nélkül a karácsonyt. Bár nem pont erre várakozik az ember a születés ünnepén.