Sorok és számok

Keresem a szavakat. De csak számokat találok. Mindenütt. Bizonyára senkinek sem újdonság, a modern technika évek óta betört az életünkbe, és például a sorban állást teljesen megszüntette. A várakozást nem.



Manapság a legtöbb helyen, közintézményben, postán, szolgáltatók ügyfélszolgálatain, takarékszövetkezetnél, az adóhivatalnál, bármilyen ügyfélfogadásnál és az orvosnál is „számon tartanak" minket. Automatánál kérhetünk sorszámot, megjelölve és egyben az ügyintézőkkel tudatva, milyen szolgáltatást akarunk igénybe venni. (Igaz, a céges telefonközpontokban is géphang sorolja a mellékeket.) Csak a számunkat kell figyelni, ha megjelenik, mehetünk a megjelölt ablakhoz. Egyszerű. Ettől a rendszertől azt várnánk, célirányosabbá és gyorsabbá teszi az ügyintézést. Ez nem mindig sikerül. Bosszankodunk, sietnénk, és bár láthatóan nincs előttünk senki, mégis perceket kell várni. Illetve utánunk érkezik valaki, más szolgáltatást választ, más számot kap, és szinte rögtön intézheti a dolgát. Azt gondolnánk, a „jegyrendszer" arra is jó, hogy jelezze, ki jött előbb, ki kapott előbb számot. Ki áll a virtuális sorban előrébb.



Viszont amikor az üres teremben telnek a percek, érthetetlen, miért, mire és kire kell várni. Ekkor eszünkbe jut a sorban állás, mely kényelmetlen volt, de igazságos. Legalábbis igazságosabbnak tűnik. Igaz, ott is lehetett trükközni: átugrani a gyorsabban fogyó emberkígyóba, illetve egy háromtagú család vagy társaság három sorba is beállhatott, és aki hamarabb ért az ablakhoz, odamentek a többiek. Olykor mögülünk. Mi pedig bosszankodtunk, szentségeltünk, idegeskedtünk, megjegyzéseket tettünk. Lehet, nem is az új (és régi) szisztémákban, hanem bennünk van a hiba? Nem érdekes. Várunk tovább. Sorszámmal a kezünkben. Amíg szólítanak. Egész életünkben.