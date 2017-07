Sufnituning

Időpontért mentem az egyik szegedi kórházba, de sehol sem láttam a betegtájékoztató táblát. A recepciósnál a „Rögtön jövök!" tábla fogadott, kis idő múlva megjelent egy férfi, megkérdeztem, hová kell mennem. Nagyot nevetett, és mutatta a szép, kék-fehér táblát, amelyen ki volt írva, hol kérhetnek időpontot a betegek. Egyfelé mentünk, elmondta közben: korábban egy papírra írták ki filccel ugyanezt, akkor szinte mindenki megtalálta, azóta jóval kevesebben.



Dolgomat elintézve, hazafelé gyalogolva jutott eszembe, hogy mennyire a sufnituninghoz vagyunk szokva. Azt keresi a szemünk, az agyunk: az ismerőst, hiába langyos és büdös. Szidjuk a vezetőinket, de nem tudjuk értelmezni, ha őszinték, inkább várjuk, hogy a képünkbe hazudjanak, és megnyugodhassunk – mert ezt szoktuk meg. Szidjuk az orvost, de dugjuk a zsebébe a hálapénzt, mert az a biztos. Fikázzuk a civileket, akik többek között az átláthatóságért kampányolnak, hiszen itt mindig mindenki a zavarosban halászott – és ezt könnyebb, ha nem változik semmi. Az sem olyan nagy baj, ha itt-ott kenőpénzt kell csúsztatni, ha mi is el tudjuk így intézni az ügyeinket. Akkor kell csak becsukni a kiskaput, ha a mi lábunkat csípte oda.



Az önzetlen segítők sem számíthatnak semmi jóra, mert mi az, hogy csak úgy, saját haszon nélkül segítenek valakinek? Ezt viszont ugye nem szoktuk. A szemetelést szóvá tevőknek meg azt ajánlgatják sokan, szedjék fel, ha nem tetszik – aztán odaborítják ők is a magukét, hisz mindenki ezt teszi.



Hozhattam volna a példákat a végtelenségig, de közben hazaértem. A nyakamba ugrottak a gyerekek, meg amúgy is messzire jutottunk a táblától, amit nem találtam. A tanulság annyi: nekünk a rossz a jó. Megszokás kérdése az egész.