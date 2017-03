Szabad sajt, ó!

Szabad országban szabad ember azt csinál, amit szabad – tartja az elterjedt mondás. Igaz ez a szabad sajtóra is. „Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését" – követelték 1848-ban a márciusi ifjak, ami nagyon szépen hangzik, de mit jelent a sajtó szabadsága? Szabadon írhatunk bármiről, nem visz el a fekete autó?



Hát az nem, de lehet olyan törvényeket hozni, hogy ha nemszeretem dologhoz nyúlunk, leperelik rólunk a gatyát is. Vagy egyszerűen nem kapunk tájékoztatást – na, írjatok, de miről? Vagy ugrik egy-két nagyobb hirdető – mert ugye a lapot nem csak az olvasók tartják el. Vagy – végső megoldás – megvesznek, és aki sokat ugrál, az mehet a levesbe szabad sajtót írni.



Attól is ver a víz, amikor egy ellenzéki párt mondja: majd ha mi hatalomra kerülünk, szabad lesz megint a sajtó! Ez ugyanis a tapasztalatok szerint azt jelenti: szabad lesz megint azt írni, amit mi szeretnénk. Az újság addig barát, amíg használni lehet – amikor kiderül valami kellemetlen, ellenséggé válik. Még az olvasók egy része is úgy gondolja: szabad lap az, amelyik az én szájam íze szerint tálalja a dolgokat. Amelyik nem, az pedig a lakájmédia. Egy szerencsés újságnál, amelyik nem csak az „egyik oldal" ízlése szerint dolgozik, ez akár naponként is váltakozhat. Ha jobbra rúgunk, Soros tömi a zsebünket – korábban Gyurcsányé volt ez a háládatlan feladat. Ha balra, akkor Orbán.



A sajtó sohasem lesz teljesen szabad, kötöttségektől mentes: ha kormányközeli, azért nem, ha a piac tartja el, akkor meg azért. Viszont vannak fokozatok. Ha minden oldalról nyomás alá helyezik, egyszer csak arra ébred az olvasó, hogy amikor bajba kerül, sehol nem kap nyilvánosságot. Ezért lenne jó átgondolni: nem az a szabad sajtó, amelyik – hízelegve ízlésünknek – kiénekeli a szánkból a sajtot. Hanem az, amelyik megmondja, ha büdös.