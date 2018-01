Szabálykövetés

Gyálaréti olvasónk járt pórul azzal, hogy a szabályoknak megfelelően, illeték megfizetése mellett engedélyt kért a háza előtti közterületen lévő két elszáradt meggyfa kivágására. Válaszként nem engedélyt kapott, hanem egy felszólítást, amelyben kötelezik a két fa kivágására, és kapott egy listát is, amelyből kiválaszthatta, hogy milyen növénnyel pótolja azokat. Minderre egyéves határidőt is szabtak neki, ráadásul mindjárt félmillió forintos bírsággal is megfenyegették, ha nem hajtja végre maradéktalanul a határozatot. Olvasónknak kilencvenezer forintjába került, hogy szabálykövető volt, miközben érdemi választ sem ő, sem kollégám nem kapott arra, hogy mégis miért a ház tulajdonosának kell fizetnie a közterületen lévő fa kivágását. Összesen annyit sikerült megtudni, hogy az önkormányzat és a környezetgazdálkodás nem ültet gyümölcsfát közterületre, de egyébként hatósági eljárás zajlik, tehát további információ nem adható az ügyben.



A legnagyobb probléma ezzel az, hogy a következő, hasonló cipőben járó szegedi már nem fog engedélyt kérni. Egyszerűen kivágja az elszáradt fát, és vagy ültet a helyére valamit, ami neki tetszik, vagy leginkább azt a facsemetét, amelyikhez a legolcsóbban hozzájut. A határozatok szövegezése és az azokkal járó költség miatt vethet majd keresztet a város a kivágás szakszerűségére, valamint arra is, hogy a pótlás olyan fajtákkal történjen, amelyek a változó klímának, az utcaképnek egyaránt megfelelnek.



Közben pedig mindannyian csendben reménykedünk, hogy a házunk előtt feltöredezett járda, a kátyús úttest vagy a repedt kerékpárút javítását nem terhelik ránk.