A segítő kéz mindig nagy öröm egy közösségben, néha mégis rendőrség elé kerül a tulajdonosával együtt. Ez a tanulsága a fábiánsebestyéni Bálint Róbert történetének. A helyi önkormányzati képviselőről megírtuk: lesmirglizett és lefestett fajátékokat egy játszótéren a falujában, hogy ne menjen a gyerekek kezébe szálka, mint a kislányának. Emiatt a rendőrségen köt ki, mert ugyan ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az önkormányzat, de bevallotta: a „bűnt" ő követte el. Sok szülő megköszönte tettét a Facebookon, és ajánlkoztak, jönnek segíteni a másik helyi játszótér felújításában. A polgármester és a többi képviselő szerint viszont bűncselekmény esete forog fenn, mert nem lett bevizsgáltatva a festék, sem a homok, amelyet a homokozóba hozatott. A smirgli bevizsgálását valamiért nem hiányolták, pedig biztos, ami biztos. Az – úgy tűnik – nem jutott eszükbe, hogy összefogva a képviselővel és a szülőkkel, megszervezzék a másik játszótér felújítását is. Az, hogy a gyerekeknek ez lenne a legjobb – kit érdekel?



Nem úgy Nagymágocson, ahol a tények azt mutatják, hogy tartják valamire a közösség segítő tagjait. Augusztus utolsó szombatjára ugyanis játszótérfestést szervezett az önkormányzat. Arról is írtunk, hogy nemrég két helyi lakos segítségével kicserélték a Szentesi úti játszótér korhadt elemeit, a faanyagot az önkormányzat vette meg. Most ugyanott a játékelemeket festik le, és nemcsak a szülők segítségét kérték, hanem Bálint Róbertet is meghívták. Ha a saját falujában nem is kérnek a segítségből, szerencsére nem kell messzire menni, hogy elfogadják és értékeljék – hogy ne legyen ő a szálka a köröm alatt. Lehet találgatni, melyik vezetés hozzáállásával jár jobban a közösség, különös tekintettel a játszóteret használó gyerekekre. Ahogy azt is meg lehet tippelni, melyik településről „kopnak ki" hamarabb a segítő kezek.