Hol volt, hol nem volt, élt egy szegény, de jóravaló legény, aki szabadságot akart. Elcsomagolta hát hamuba sült pogácsáját, felszegte állát, és bebiciklizett a történelembe. Ha mese lenne, a diadallal érne véget, és elhinnénk, hogy innentől kezdve mindenki boldogan él, míg meg nem hal. Mert a jók mindig győzedelmeskednek, a rosszak pedig elnyerik méltó büntetésüket.



De az élet ennél sajnos bonyolultabb. Olyan dilemmákat már nem nagyon feszegetnek a népmesék, hogy a cél valóban szentesíti-e az eszközt, és hogy illik-e megharapni a kezet, ami egykor enni adott. Persze a politika már csak ilyen – nem illem kérdése.



Soros György valószínűleg elég jól beszéli a hatalom nyelvét ahhoz, hogy ne szoruljon rá a sajnálatunkra, no meg Brüsszelben is politikusok ülnek. De míg a miniszterelnök jobbról háborút hirdet Soros, a „milliók szenvedéseiből meggazdagodott spekuláns" ellen, addig balról szenvtelenül tapsol a semmiből felemelkedett házi oligarcháknak. Tudják, azoknak, akiknek szintén népmesébe illő módon egyszer csak – mintegy véletlenül – fele királyságot dobott a gép! Érdekes.



Őt nem lehet megvenni, mondta Brüsszelnek, miután számon kérték rajta a Sorostól kapott támogatását és a plakátkampányt. Hízelgett, ígért, engedett kicsit, és megint megúszta, de azért tudtára adták, hogy nem vakok. Látják, ami már itthon is csak annak nem veri ki a szemét, aki direkt másfelé néz. Azt, hogy egyvalami látványosan hiányzik, a gerinc.