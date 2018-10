Közel 230 oldalas, szép kiállítású, Karrier plusz című kiadványával jelent meg a Szegedi Tudományegyetem őszi állásbörzéjén a HVG, kicsit rá is csodálkoztam, azt hittem, hogy ez a „műfaj" már régen átköltözött a világhálóra. – Mitől éri ez meg a nyomtatott formában egyre vékonyodó hetilapot kiadó vállalkozásnak? – fordultam a fejvadászok potenciális célpontjának számító ifjú kollégámhoz, mire ő gyorsan válaszolt. Pontosabban meg sem szólalt, csak a borítóbelsőig lapozott, ahol ott sorjáztak a kötetet támogató cégek közismert logói. Persze belül is ott vannak a világcégek, Magyarország legnagyobb bankjai, autóipari vállalkozásai. A kötetet nem adták ingyen, nekem is ki kellett töltenem egy jelentkezési lapot, pedig a fejvadászok már régen nem velem álmodnak. Mondtam is a hölgynek – és nem lustaságból –, hogy kár rám pazarolni a papírt, de nem engedett. Bizonyára ki volt adva neki, hogy egy hiányzó kötet, egy kitöltött jelentkezési lap.



Ennyi bajom még nem volt nyomtatvánnyal az utóbbi évtizedben, ilyen sokszor nem fordultam segítségért a pult túlsó oldalán állóhoz. Már ott elbizonytalanodtam, beírjam-e tanulmányaim kezdetének az 1980-at és végéhez az 1985-öt, de ha egyszer azt kérdezték... Még az is ment, hogy milyen jellegű álláslehetőségekről kapjak értesítést e-mail-címemre – autós és gazdasági terület, no meg sajtó –, de akkorra már egy-egy rubrikát átugrottunk. Az érdeklődési körömhöz mégsem akartam odaírni, hogy öregfiú foci.



A potenciálisan álláskereső korosztály persze tempósabban és kevesebbsegítő kérdéssel töltögette ezeket az űrlapokat, ki állásra jelentkezett, ki gyakorlati helyet keresett magának. Ugyanezt meg lehetett tenni táblagépek képernyőjének nyomkodásával is, de ez a mai huszonéveseknek olyan természetes, mint nekünk volt egykor az, hogy állásváltoztatásnál a személyzetis töltötte ki a jelentkezési lapot.