Szemét ügy

A közösségi oldalon találkoztam egy gyönyörű erdőről készült fotóval. A képhez az a szöveg tartozott: ha tele el tudtad hozni idáig a palackot, miért olyan nehéz üresen visszavinni? És tényleg, miért? Kezdek rájönni, hogy ezen a kérdésen nem érdemes törnöm a fejemet, úgysem találom meg a választ. Amin viszont érdemes elgondolkodni, az a megoldás. A megfelelő mértékű büntetés kevés, hiszen ha senki nem ellenőrzi például a szelektív gyűjtőedények környezetét, akkor teljesen mindegy, hogy ezres, tízezres vagy akár milliós nagyságrendű-e a büntetés. Makói olvasóink ötleteit például megtapsoltuk itt a szerkesztőségben, a félmilliós bírságot, a kézlevágást, a letöltendő börtönbüntetést, a név nyilvánosságra hozását, és azt is, hogy a szemetelőnek kelljen összeszednie, amit otthagyott. Végül arra jutottunk, ezek kombinációja működhet, tehát a pénzbírság, súlyos esetben börtönbüntetés, a név nyilvánosságra hozatala és a pedagógiai célzatú takarítás együtt talán elegendő ahhoz, hogy lassan, de biztosan leszokjanak az emberek a szemetelésről. A kézlevágástól a 21. században azért inkább eltekintenénk.



Van azonban egy-két dolog, ami feltétlenül szükséges még. Az egyik a megfelelő mennyiségű és méretű szemeteskuka a közterületeken, amelyeket szükség esetén akár naponta kiürít az erre szakosodott cég. És elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű térfigyelő kamera is, ezeket az önkormányzatok közbiztonsági okokból szívesen látják a területükön, a rendőrség is támogatja telepítésüket, és általában a választópolgár is örül, ha ilyen kerül az utcájába. Amíg az ellenőrzés nem oldódik meg, addig viszont marad a küzdelem és a bosszankodás.

Szintén a közösségi oldalon futottam bele egy másik fotóba, ez egy végtelen műanyagtengerről készült, a képen felirat: Egyedül nem tehetek semmit, gondolta hétmilliárd ember.