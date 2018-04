Nem értem az embereket. Már azokat nem értem, akik nem értik, hogy a szemétnek a kukában van a helye, nem pedig az árokban vagy az erdősávok mentén. Számomra felfoghatatlan, hogy egyesek talán az életük nagy kalandjának gondolják, hogy megállnak az éj leple alatt vagy nappal egy erdősáv mentén, izgatottan körbekémlelnek, hogy látja-e valaki, mit csinálnak, és ha úgy gondolják, hogy nem, akkor kidobják a zsáknyi, többzsáknyi szemetüket, a tropára ment tévéjüket, pedig azt is el lehetne passzolni egy elektromoshulladék-gyűjtési napon.



Mit érezhetnek, amikor visszaülnek az autóba? Elégedettséget? Örömet, hogy na most jól kitoltam... nem is tudom, kivel. Vagyis mindannyiunkkal...



Nem értem az autósokat, akik lehúzzák az ablakot, és kidobják az árokba az üres üdítős palackokat, csipszes zacskókat, a gyerek teli pelenkáját. Miért nem tudnak ezzel várni az első kukáig?



A szemetelők szemetét a civilek, önkormányzatok, munkahelyi közösségek szedik össze, közterületre meghirdetett akciók során. Az önkénteseknek van dolguk rendesen. Telnek a zsákok az utak mentén a lebomlásra képtelen vagy már gyomorforgatóan bűzlő szeméttől. Az önkormányzatoknak sok pénzükbe kerül az illegális szemétlerakók felszámolása.



Aztán néhány napig rend van és tisztaság. De kezdődik minden elölről. Szurkolok, hogy a tilosban kidobott zsákokban találjanak valami árulkodó jelet a szemétszedők. Mert valószínűleg csak abból tanulnak az illegális szemetelők, ha egyszer jól megbüntetik őket.