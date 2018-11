Szemetelünk

Ezen a felületen a kollégákkal együtt gyakran vagyunk kénytelenek megállapítani: a szemetelés óriási probléma ebben az országban és a megyében is, a szelektív hulladékgyűjtés terén is bőven van hova fejlődnünk. Alapvetően ugyanez elmondható az elektronikai hulladékgyűjtésről is. Ugyanakkor ez utóbbi esetében végre az előrelépésnek örülünk. Őszintén örülünk.



Kollégám csak egyetlen elektronikai áruházláncot kérdezett meg az ott leadott használt műszaki cikkek mennyiségéről. Bevallom, az előzetes várakozásaimat bőven meghaladja az a majd ezer tonna. Ennél sokkal nagyobb meglepetést okozott a Szeretem Vásárhelyt Egyesület két héttel ezelőtti akciója: ott egyetlen nap alatt ötventonnányit gyűjtöttek össze.



Tulajdonképpen mindkét adat alátámasztja a szemeteléssel kapcsolatos feltételezésemet: szerintem hazánkban feleennyi lenne az eldobált szemét, ha lenne megfelelő mennyiségű kuka az utcákon, és azokat megfelelő időközönként ki is ürítenék. Az elektronikai hulladékok összegyűjtésével kapcsolatos adatokból pedig számomra az derül ki, hogy a környezettudatossággal sincsen nagy baj: ha van legális lehetőség arra, hogy például a működésképtelen kenyérpirítótól vagy hajszárítótól megszabaduljunk, akkor az emberek többsége ezt a lehetőséget választja, nem pedig az árokpartot. Azt nem állítom, hogy ezen a téren nincs hova fejlődni. De az alapprobléma ma már nem az, hogy az emberek nem tudják, mi a különbség az elektronikai hulladék, az ételmaradék és az ásványvizes flakon között.



Arra még azért kíváncsi lennék, ha valaki hirdetne egy akciót például az építési törmelékek begyűjtésére, akkor az azt követő időszakban mennyi sitt, törött csempe vagy elrepedt mosdókagyló kerülne az ártéri erdőkbe.