Szemétszámla

Már ott tartok, hogy megírom a miniszterelnöknek, nem kérem a nyugdíjamat, ha már úgyis az állam osztja be a pénzem – mondta elkeseredetten kolléganőmnek tegnap egy szegedi nyugdíjas a szemétszámlák befizetése kapcsán.



Nem ő az egyetlen, aki felháborodott a számlázáson. A karácsony előtti hetekben rengetegen telefonáltak szerkesztőségünkbe kétségbeesetten és dühösen, hogy szép ajándékot kaptak a népnyelvben csak nemzeti kukaholdingnak nevezett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től az ünnepekre: öt sárga csekket, amit záros határidőn belül be kellett fizetniük. Voltak, akik indulatosan közölték, nem cifrázták, hová kellene mennie a kukaholdingnak, amely így belerondít az ünnepbe a több ezer forintos számláival. Meg egyébként is, mondták olvasóink, a milliárdokból létrehozott állami cég hibázott, mert nem üzemelte be időben a számlázórendszerét, nem biztosította az időarányos fizetést, ahogy ígérte. Akkor miért a Nemzeti Együttműködés Rendszerében keményen dolgozó kisemberek szívják meg a hanyagságot?



A nemzeti kukaholding indulását tavaly áprilisra tervezték.



A csúcsszervet azért alapították, hogy ne a helyi önkormányzati cégeknek fizessünk, amelyek effektíve elviszik a szemetet, hanem egy központi szervnek, amelyik egy sajátos számítási metódus alapján oszt majd vissza pénzt az önkormányzati cégeknek „a működésükhöz szükséges mértékben".



Értik, ugye? Olyan ez már, mint a katonaság, ahol ami kerek, azt viszik, ami szögletes, azt gurítják.

Az állami kukaholding számlázórendszere még mindig nem készült el, a nevében továbbra is a helyi szolgáltatók bérszámláznak. Áprilistól állítólag már önállóan is számláz a nemzeti szemétcég.



Erre mondta nagyapám, ami nem megy, nem kell erőltetni. De nem bírják elengedni, megy a nagy nemzeti trakta.