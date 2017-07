Szép kilátások

Zsenge koromban minden évben a Balatonra jártunk a szüleimmel kempingezni. Csak úgy hemzsegtek ott a német turisták, főleg az NDK-ból. Volt ennek a nyaralásnak valamiféle romantikája. Például amikor a tök részeg német fiatalok hajnalban visszaértek a kempingbe, és úgy mérték fel, hogy nem férnek el a sátruk és a Trabantunk között, akkor négyen megfogták, és arrébb rakták a szülőhazájukban gyártott autócsodát. Csak úgy nyekkent a Trabi. A manővert olyan üvöltéssel ünnepelték meg, hogy azt talán még az északi parton is lehetett hallani. Ugyancsak ennek a nomád nyaralásnak a diszkrét bája volt a minden nyaralásunkra jutó felhőszakadás. Ilyenkor apukám Atlaszként tartotta a sátor tetejét a vállain, hogy az ott összegyűlt esővíz ne rogyassza ránk a ponyvát. Manapság már kevesen járnak kempingbe, inkább panzióba vagy szállodába. Most ezeknek a szállásformáknak jön el a Kánaán. A kormány 14 év alatt 300 milliárdos pénzcsatornát nyit meg már ősztől, amire vidéki szállodák, panziók pályázhatnak. Állítólag 30 ezer szoba újulhat meg, 5000 munkahely jön létre, az érintett szálláshelyek 20 százalékos többletbevételre tehetnek szert.



Van, ahol még új látványosságokkal is készülnek. Egy szabolcsi faluban például 11 kilátót építettek. Mégse mennek a turisták. De nem is ez volt a cél. Azért kilátót építettek, mert arra adott az Unió pénzt, 4 év alatt 264 milliót. Lapértesülések szerint a kilátóépítők legalább 5 milliós haszonra tettek szert, de olyan is volt, aki 10-re, ha gyorsabban rothadó fával dolgozott. Kilátóból azért nálunk sincs hiány. Bár nem ilyen sűrűséggel, de akadnak magaslesek. Igaz, a kopáncsi körhídnál még csak kilátásba helyezték. És kérem, itt van a kutya elásva. No nem Kopáncsnál, hanem a kilátásnál. Azt kellene uniós és hazai forrásokból fényezni. Mert amíg az alagút vége nem látszik, addig sokan úgy érzik, hogy nekik csak a melegebb égtáj jut, itthon a négy fal között.