Szezon van

Nincs aki leszedje, én nem tudok felmászni a meggyfára, a létráról meg leesek – mondja a boltba menet az egyik idősebb utcabeli férfi, hozzátéve, az unokája inkább az okostelefont nyomkodja. Azután gyorsan védelmébe is veszi a gyereket, jól tanul, meg igyekszik, ettől azonban nem mászik le a fáról a meggy, maximum lepotyog. Az meg a mi utcánkban kisebbfajta szégyen, ha valaki hagyja kárba veszni a szépen termő gyümölcsöt.



Egy másik rokon fiatalembert is felemleget, miután háromszor megkérdezi, ugye nem hátráltat a meggyszedésben, illetve felajánlja, kicsit megtámasztja billegő létrámat, amíg mondja. Kiderült, egy amúgy ivós ifjú rokon rájárt az édesapja éppen csak megforrt meggyborára, s hogy nem derüljön ki a turpisság, mindig annyi vizet öntött hozzá, hogy ne látsszon a hiány. Nem nagyon látszott, érződni viszont érződött, s ennek szenvedő alanya éppen a létrámat támasztó idősebb úr volt. Ment is a trágyára az ihatatlanra hígított meggybor, pirult az édesapa, de a történet jóra fordult, ma már iszik – annyira – az egykori fiatalember.



Meggybort nem készítek, a családom sem járhat rá, így azután azzal vigasztalom negyedik szomszédot, hogy az elmúlt bő évtizedben ő sem nagyon láthatott mást rajtam kívül meggyet szedni a házunk előtt. – A vannal nincs baj – mondja, kicsit cáfolta is magát, s érdekes, milyen sokan hivatkoznak erre az idősebb generációból, amikor a fiatalabb panaszkodik, hogy nincs ideje.



Van, akinek mindenre van. A második szomszédom például rám pirított, miért dobálom a járdáról a fűbe a szedés közben lehullott, vagy kukacossága okán ledobott meggyszemeket? Mert hogy volt belőle bőven. Mondom, nehogy széttapossák, mert nyár végéig ott marad a nyoma a szürke betonlapokon. – Jó az a cefrébe – mondja és elkezdi szedni, miközben csak kicsit panaszkodik a fájós derekára.