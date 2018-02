Kezd izgalmassá válni a szegedi színigazgató-választás. A tíz éve regnáló Gyüdi Sándor áldozatos tevékenységével mostanra 64 százalékra apasztotta a színház nézettségét. Pengeagyú matematikusként persze mindenre van logikusnak tűnő magyarázata.



Ráadásul őt támogatja a városvezetés is, és a hazai balliberális elit sem támadja, mert remek pénzkereseti lehetőséghez juttatja a szívének kedves nagy írót és egy-két patronáltját. A helyi jobboldali ellenzék sem ágál ellene, mert a miniszter régi barátját is foglalkoztatja, ráadásul kezdetektől egyik oszlopa a Szent Gellért Fesztiválnak, minden évben számos koncertet dirigál a dómban is.



Gyüdivel látszólag mindenki jól jár, nincsenek már hangos botrányok, az elégedetlen publikumból legfeljebb még többen váltanak bérletet Kecskemétre, vagy színházi buszokkal elhúznak Budapestre.



A nagy szegedi konszenzusba azonban váratlanul belekavart egy másik pályázó, a Tizenkét dühös emberrel pár éve országos szakmai és médiafigyelmet keltő Barnák László színművész-rendező, aki egyértelművé tette, hogy nem akar folyton csak magyarázkodni, hanem jobb, közönségbarát műsorpolitikával visszacsábítaná az elpártolt nézőket, megnyerné a fiatalokat, egyetemistákat is.



Sokat tanultam a legendás rendezőtől, Vámos Lászlótól, aki interjú közben is „a tanár úr" volt, mindig lelkesen magyarázott. Egyik beszélgetésünk végén azt mondta, jól jegyezzem meg az egyik legfontosabb színházi igazságot: „A siker nem igazol mindent, de a sikertelenség semmit nem igazol."



Pénteken arról döntenek a szegedi képviselők, hogy újabb öt évre egy olyan direktornak adnak-e lehetőséget a folytatásra, akinek sikertelensége abból fakad, hogy nem fogadja el: a színház elsősorban a közönségért van.



Ha a pályázat nem csupán a szokásos színjáték lenne, akkor akadna egy másik, talán kockázatosabb opció is: ki lehetne próbálni egy olyan fiatal szakembert, aki szenvedélyesen szeretne a nézőket valóban megszólító, izgalmasabb, népszerűbb, szerethetőbb színházat csinálni.