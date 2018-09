Soha nem dohányoztam. Egyetlen slukkot sem. Nem azért, mert a szüleim nem engedték. Nem is azért, mert gimnáziumban, a dohányzásra való rászokás legfogékonyabb időszakában nálunk ezt igazgatóival büntették. Nekem egyszerűen büdös volt a cigi, és az is maradt a mai napig. Így fogalmam sincs, milyen érzés lehet az, ha valakinek a szervezete hozzászokik a nikotinhoz, és milyen lehet, ha nem kapja meg a napi adagját.



Egy doboz cigi átlagosan 1150 forintba kerül. Ez nagyon sok pénz. Kollégám utánajárt, mi mindent lehet ebből venni. Kijön belőle a reggeli és a vacsora is. Én sokszor olcsóbban hozom ki az ebédünket két személyre. Abszurd gondolat, de 50 forint pótlással ez a kedvenc sütimből, a Charlotte-szeletből napi 5-öt jelentene. Még belegondolni is rossz, hogy egy hónap alatt milyen szépen kigömbölyödnék. Mivel a süti nem okoz függést, így másnapra valószínűleg örök életre megutálnám.



Aki egy hónapban napi 1 doboz cigit szív, az havonta átlagáron 34 ezer 500 forintot füstöl el, éves szinten 414 ezret dob ki csikk formájában. Ha ketten, mondjuk férj és feleség is dohányos, ami gyakran előfordul, akkor négy év alatt kijönne nekik egy új autó ára. A cigaretta árát nemrég emelték, és hamarosan még jobban megemelik. De aki szereti, ezért biztosan nem mond le a szenvedélyéről.



Az igazi szívás persze nem a pénz, hanem az, ha a cigaretta kikezdi a dohányos vagy a környezetében élők egészségét.



Amikor a kislányom óvodás volt, kérdezgette, mi füstöl a nénik, bácsik kezében? Mondtam, mi az, és hogy betegséget okoz. „De akkor miért gyártják?" – tette fel a logikus kérdést az akkor még ötéves gyerekem.

Nos, igen. Kár, hogy a világ nem ilyen magától értetődő és egyszerű...