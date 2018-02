Azt mondják, a virágárusoknak három ünnepük van: a nőnap, az anyák napja és mindenszentek. Az utóbbi nagyjából tizenöt évben ehhez kezd fölzárkózni a Valentin-nap is, ami természetesen nemcsak a virágárusoknak, de a szerelmeseknek is alkalmat ad az ünneplésre. Senki sem sajnálja ilyenkor az időt és pénzt arra, akit szerethet.



Az elmúlt hetekben elárasztották a boltok polcait a rózsaszín plüsskutyák, -cicák, -majmok, szív alakú párnák, szívecskés bögrék és egyéb ízléses apróságok. Ilyenkor a virág mellett bármilyen rózsaszín giccs garantáltan gazdára talál. A neten nézelődve olyan romantikus, kimondottan Valentin-napra ajánlott kuriózumokat is találhatunk, mint a nélkülözhetetlen, hordozható minikandalló, a szivárványszínű, kaki alakú párna, amelynek unikornisszarva van, vagy a fröccsöntött mopsz, ami gombnyomásra levegőt fúj, és megszárítja kedvesünk körömlakkját. A kakipárna egyébként olyan népszerű, hogy már raktáron sincs.



A kereskedelem adatai szerint a Valentin-napot megelőző három napban négyszer annyi desszertet adnak el, mint egy átlagos időszakban – és nagy igény van a csokoládékra, krémlikőrökre, pezsgőkre is. Szóval nemcsak a szerelmesek, de a kereskedők is nagyon várják a Valentin-napot.



Egyesek vacsorázni mennek a kedvesükkel, mások valami romantikus filmet néznek meg kettesben, vagy csupán több időt töltenek egymással, mint egyébként. Talán ez utóbbi lenne a legfontosabb: addig szeressünk valakit, amíg lehet, és ne később sajnálkozzunk rajta, mit puskáztunk el. A Valentin-nappal mindenki jól jár. Így ugyanis a karácsonyon kívül van még egy ünnepünk, ami a szeretetről szól a világban fortyogó gyűlölet közepette.