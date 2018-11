Átutazóban lett rosszul egy idős férfi a november eleji hosszú hétvégén Nagymágocson. Kolléganőm cikkéből kiderült, bár olyan lakosok kezdték meg a férfi újraélesztését, akik tudták, hogy mit kell tenni, mégsem sikerült megmenteni az életét. Nincs mindenki így ezzel, én – bár nem vagyok pánikolós típus – nem merném elkezdeni az újraélesztést. Holott van jogosítványom, és vizsgáztam is elsősegélyből. Húsz éve, vagyis egyrészt elfelejtettem, másrészt azt gondolom, egy alkalommal nem lehet ezt magabiztosan elsajátítani. Ez az a tudás, amelyet szerintem már az általános iskolában el kellene kezdeni tanítani, majd kötelezővé tenni a középiskolákban is, akkor talán rögzülne. Sokan már attól is bepánikolnak, ha balesetet látnak, vagy előttük esik össze valaki, ahhoz viszont iszonyatos magabiztosság szükséges, hogy el merjünk kezdeni valakit újraéleszteni, és fenntartsuk a keringését a mentősök megérkezéséig. Persze ilyenkor a mentős diszpécser is segít, már ha képesek vagyunk rá figyelni egy ilyen szituációban. Már egyre több intézményben és sportlétesítményben van defibrillátor, vagyis újraélesztő készülék, az nem mindig áll éppen rendelkezésre. Ezért a legjobb megoldás az lehet, ha minél többen megtanulunk újraéleszteni. Erre egyébként az ország számos mentőállomásán van lehetőség, minden hónap utolsó hétfőjén a fővárosban és a megyei mentőállomásokon is ingyenes újraélesztési tanfolyamon lehet részt venni. Szegeden is várják azokat, akik segítenének embertársaikon. Erre nagyrészt azok jelentkeznek, akik már szembesültek ilyen helyzettel, és tehetetlenül álltak ott. Vagyis itt is bebizonyosodott: csak akkor veszünk valamit komolyan, ha már megtörtént a baj. Biztos nem könnyű feladat életben tartani egy embert, az újraélesztés lelkileg és fizikailag is megterhelő. Ám a lelkünk nyugodt lehet: megtettük, amit lehetett.