Szó, szó, szó

Bár ma már meglepő, ha valaki nem tud olvasni, az sajnos korántsem, ha nem érti az összefüggő szöveget. Kongatják egy ideje a vészharangot a szakértők: baj lesz, ha a funkcionális analfabéták száma a mostaninál is magasabbra nő. Baj, mert a hétköznapi élethez is kevés csupán elolvasni a szavakká fűzött betűket, a bonyolultabbnak számító, összefüggő rendszer – vagyis a szöveg – megértésének képessége nélkül még a legalapvetőbb szerződés aláírásával is bajba keverhetjük magunkat.



Azt is régóta mondják, nem lenne ezt olyan nehéz elkerülni. Olvasni kell – ez a titok. Felolvasni, elolvasni, kiolvasni, átolvasni, újraolvasni bármit és mindent, kisgyermekkortól kezdve. Mert aki beleszületik a szavak erdejébe, később sem téved el benne. S ha csak ennyi haszna van az olvasóvá válásnak, már megérte. Ám szerencsére még az anyanyelv biztos ismeretének ajándékánál is nagyobb ajándékot kap az, aki mesék és versek ölelésében cseperedik. Képességet arra, hogy képzeletének erejével olyan világot építsen magának, amilyet csak akar. Ráadásul nem csupán gyerekként, felnőttként is. Az életben adódó problémák legyőzéséhez, az előttünk álló feladatokkal való sikeres megküzdéshez ugyanis fantáziára, kreativitásra, kitartásra és hitre van szükségünk. Olyan tulajdonságokra, amelyeket gyermekkorban sajátíthatunk el a legkönnyebben.



Abban, hogy korunk egyik legnagyobb költője, Kányádi Sándor tudta ezt, biztos vagyok. Ma, a temetése napján milliók hajtják meg a fejüket a legenda és az ember előtt is, aki ugyanolyan komolyan vette a legkisebbeket, mint a legnagyobbakat, akiknek fájón sok és súlyos mondanivalója volt. Bár elment, szavai velünk maradnak, és türelmesen várják, hogy újabb generációk tanulhassanak belőlük igazságot, tartást és szép magyar nyelvet.

Legyen előttük mindig nyitva az ajtó, és lesz jövő.