Szomorú magyarok

Érdekes ország és nép vagyunk. Sírva vigadunk vagy vigadva sírunk. Nemzeti ünnepeink, augusztus 20-át leszámítva, mind vereséghez, gyászhoz kötődnek.



A levert 48-as forradalomról, a vérbe fojtott 56-os szabadságharcról és az aradi vértanúk áldozatáról, hősiességéről is megemlékezünk. Várom, mikor lesz piros betűs ünnep április 11. és augusztus 29., az 1241-es muhi és az 1526-os mohácsi csata napja. Igaz, Szulejmánnak már állítottunk szobrot. Nem cinikus vagyok, még kevésbé hazaáruló, de tény: ünnepeink könnyesek, szomorúak.



Talán ez mentalitásunkból fakad, mert mondjuk ki, tapasztalják a hozzánk látogatók, a magyar pesszimista. Mindent a negatív oldaláról közelít meg. Biztos ismerős a népi bölcsesség: számítsunk a legrosszabbra, ha egy kicsit jobb lesz, kellemesen csalódunk. Nem igaz. Mert akkor meg azon sopánkodunk, miért nem lett még jobb, és ismét előjön az állandó lakótárs balvégzet. A napi politikát figyelve sem lehet derűsebb a kedvünk. Akad, aki a kormánypártokkal, stílusukkal, módszereikkel elégedetlen, illetve akad, aki az ellenzék sorozatos ballépéseivel, pozícióharcával, polarizáltságával. És akad, aki mindkettővel.



Ahogy most áll a helyzet, újabb nemzeti ünnepeket gyártunk. Örömtelenül, csalódottan. A család, a magánélet boldogságához menekülve. De amint bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, olvassuk az újságot, eszünkbe jutnak a Himnusz zárósorai. Miszerint népünk megbűnhődte már a múltat és a jövendőt is. Azért elmegyek szavazni.