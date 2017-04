Nincs pénzük az embereknek – ezt hallom a kisboltostól, a zöldségestől, a benzinkutastól. Mindazoktól, akik közvetlen, vagy mondjuk úgy, közvetlenebb kapcsolatban vannak a vásárlókkal, mint a multik. Azoktól, akik még váltanak pár szót a törzsvásárlóikkal, és látják – a szegénységet. Azt, hogy már nem futja csak tíz deka felvágottra, holott korábban harminc-negyven dekát is vásárolt tőle Marika. Azt, hogy az amúgy keményen dolgozó, jó állásban lévő értelmiségi, Lajos inkább már csak a törődött, fonnyadt zöldségek közül válogat, mert az olcsóbb, mint az ép és egészséges répa és petrezselyem. Azt, hogy Jóska bácsi már csak havonta tankol a Ladájába, akkor is csak kétezer forintért.



Itt tartunk. Így állunk.



A jelenlegi állapotot tükrözik a számok is, amelyek rideg tények, és a Dombai Tünde kolléganőm által felfestett emberi sorsok is, amelyek több mint szomorúak. Elkeserítők. Sírni lenne kedve az embernek attól, amit maga körül lát. Azért is nyomasztó ez az egész, mert nem látni, hogy jobb lesz. Valamikor. A közeli jövőben. Sok munkahelyen tartja már magát a mondás, minden csak rosszabb lesz, kevesebb ember lát el több feladatot – ugyanannyi pénzért. Ez a trend. Egy apa mesélte nemrég, hogy a hónap végén már a gyereke zsebpénze után kutat a fiókban, rázza ki az iskolatáskáját aprópénzért, amit amúgy a gyerek még a nagymamájától kapott születésnapjára. Megalázó.



Nem a saját életünket éljük – mondta kolléganőmnek az egyik interjúalanya. De milyen is az az élet, ami szinte csak a kínlódásról és a nélkülözésről szól az elejétől a végéig. Az a csepp öröm, ami meg néhanapján adódik, huss, úgy elrepül, mintha nem is lett volna.



Itt valami nagyon nincs rendben, és félek, az én életemben már nem is lesz.



Kérdezzék meg tőlem, hogy szomorú vagyok-e.



Az vagyok.