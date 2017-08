Szörnyecskék

Egy álmos hétfő reggelen visszatért az emberiségbe vetett hitem. Várakoztam – a hétfő bűn, és még ez is –, többedmagammal, valahol, valamire. Ültünk a székeken, fiatal lányok, egy pár, két idősebb nő, egy kismama és én – amikor előkerült valahonnan egy kicsi pókszázlábúszerűség. Nem volt túl bizalomgerjesztő, több lába volt, mint bárminek, amit valaha láttam, úgy tűnt, a hátából is lábak állnak ki, hosszú csápok lengedeznek rajta. Nem volt szép, na, és keresnivalója sem volt azon a helyen.



Először a két húsz év körüli lány kezdett el mosolyogni, aztán ahogy a szörnyecske elszaladt előttük a sok-sok kis lábán, sorban a többiek is. Mosolyogtak, és emelték a lábukat, hogy el tudjon haladni, de hozzájuk azért mégse érjen. Láttam, milyen jólelkű az én népem, a magyar – csúnya, és azt mondják, csípni is tud, de menjen a dolgára, csak minket hagyjon békén. Jobb napokon díszpolgárságot is adnának neki a debreceni egyetemen – egyesek szerint hasznosabb teremtés, mint az orosz elnök, bár ha szorgalmasan haladunk előre a megkezdett lenini úton, lesz még nálunk díszpolgár Kim Dzsong Un, az észak-koreai diktátor is.



Vagy intézze el más, ne én – inkább ez volt a lábemelgetés rejtett értelme? Nemes eleganciával lerázzuk magunkról a feladatot, hogy eltakarítsuk, amit gusztustalannak vagy kártékonynak tartunk. A pókszázlábú legalább nem az, és teszi a dolgát, de mennyi olyan lény bukkan fel szűkebb-tágabb környezetünkben, amelynek haszna nincs, cserébe kárt okoz nekünk? Igaz, ezek többnyire emberek, nem állatok – de nem hallom a tömegek hangos tiltakozását. Mondom, biztosan túl jó emberek vagyunk. Virágozzék minden virág, a gaz is, ami altat, lehúz, befed.