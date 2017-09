Engem az egyébként nem létező Soros-tervnél – amelyben állítólag az áll, hogy Brüsszel teletömi a szoba-konyháinkat migránsokkal – jobban érdekel egy másik terv. Nevezzük Szoros tervnek. Ebben például olyan elképzelések vannak, hogy miként juttatható Farkas Flórián országos romaügyi "szavazatszállító" volt sofőrje 509 millióért egy korábbi kastélyhoz. Vagy a NERtársak vejei, barátai, szomszédjai, gázszerelői súlyos milliárdokhoz. Szerintem a Szoros tervbe tartozik a tatabányai sportcsarnok is, amit 15,2 milliárd forintért építenének, miközben a Bajnokok Ligája-győztes győri női kézilabdacsapat csarnoka cakumpakk kijött 6,5 milliárdból. Három év alatt két és félszeresére nőttek a költségek. Alkotmányosan. De majd megszokjuk ezt is, sportcsarnok az új stadion.



Az is benne van, hogy magyar közpénzen felhizlalt "üzletemberek" – magyar közpénzből is működő magyar bankokból, magyar közpénzért – magyar médiumokat vásárolnak, kicsit sem sértve ezzel a jó ízlés és a kiegyensúlyozott tájékoztatás határait. Igaz, ezeken a határokon már rég nincs kerítés, pedig kellene ide is, mert a jöttmentek bejárnak, és lezabálják a gyümölcsöt a kertünkben. Ide vehető a letelepedésikötvény-program, ami több ezer gazdag, Unión kívülinek biztosít uniós letelepedést. A Szoros terv része a rövid pórázon tartott ügyészség, és az őrkutyák elhallgattatása, listázása. Szoros a terv: a kötelék erős, az idő pedig szorít, be kell biztosítani a jövőt, ha meglepetés születne a választásokon. Jusson csak eszünkbe az andorrai 1–0.



Visszatérve a sofőr 300 milliós állami hitellel megvett kastélyához: valahol azt az elkeseredett ajánlót olvastam a sztoriról szóló cikkhez, hogy "mi a terv, ha már nem lesz mit ellopni?" Tényleg, mi a terv? Majd azt mondják: "Soros"?