Szuperhősök

Levelet írt egy idős asszony a mentőknek, mert – szerinte – túl hangosan élesztették újra a szomszédját. Nem tudott aludni a trappolás és a felkapcsolt villanyok miatt – állt a levélben, amit azzal zárt, elvárja, hogy a mentőszolgálat megtanítsa a kollégákat olyan halkan végezni a munkájukat, amilyen halkan a kórházakban is képesek rá.



Jó pár napos sztori ez már, de még most is elképeszt, ha eszembe jut. Nevetünk rajta, pedig igazából sírni volna jó. Gondolkodom, mi vezethet ehhez a hozzáálláshoz? Közöny, gőg, érzéketlenség, tudatlanság, magány? Bármelyik is, a végeredményen tulajdonképpen nem sokat változtat.



Nem csoda, hogy a mentők és a rendőrség is új taktikát választott az érzékenyítéshez az elmúlt néhány évben.

A Valami Amerikát segítségül hívó újraélesztős videó óta egyre több kreatív és vicces társadalmi célú hirdetést köszönhetünk nekik. A fentiekből pedig látszik: nem csak igény, szükség is van a hasonlókra.



Amíg megtörténhet az, hogy valaki azért hív mentőt, mert nem tudja eltávolítani a műszempilláját, ezredszer sem felesleges elismételni, kinek mi a dolga. Ha már egyvalaki megérti, nyertünk. Legalábbis a pozitív felfogás szerint.



Minden tiszteletem azoké, akik türelemmel képesek egy életen keresztül ismételgetni ugyanazt, és nem bolondulnak meg az egyre befordultabb és szűkebb látókörű embertársaiktól. Remélem, nem szélmalomharcot hívnak. Közhely ugyanis, de mintha tényleg egyre közönyösebb és rátartibb lenne az ember. Mondjuk nem is tudom, mit várhatnánk attól, aki ha törik, ha szakad bemegy szombat éjjel az SBO-ra, hogy gyorsan kikúrálják a két hete tartó náthájából. Sokat nem. A többiek pedig már azzal is nyertek, hogy jól szórakoztak a tényleg elismerésre méltó videókon.