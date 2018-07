Ellopták a járdának szánt térkövek egy részét Királyhegyesen – írjuk mai vidéki kiadásunkban. A tolvaj nem volt kispályás: három raklapnyi térkövet és egy raklapnyi szegélykövet fújt meg az utcán hagyott burkolóelemekből. Bár a tolvajt egy nap alatt elkapták, a lopott árunak csak egy részét találták meg nála. A többit nyilván eladta valakinek, aki talán saját autóbeállójához használja majd fel a „kamionról leesett", mutatós burkolóelemeket.

A tolvajok ugyanakkor nem csak az új építőanyagokhoz vonzódnak. Múlt héten például arról számoltunk be, hogy a Szentes közelében található, 14. századi műemlékből, az ecseri templomromból vittek el ismeretlenek több tucatnyi téglát. Az eltűnt mennyiség nagyjából annyira elég, hogy az újrahasznosítás jegyében például egy takaros szalonnasütőt építsen belőle valaki. Mégiscsak más érzés egy 14. századi szalonnasütőnél grillezni, mint egy snassz tucatárunál, amit mondjuk az OBI-ban vásároltunk.

Persze nem csak építő-

anyagként, hanem sajátos szuvenírként is megállja a helyét egy-egy tégla. A napokban jelent meg például arról hír, hogy egy magyar párt kaptak el Auschwitz-Birkenauban, akik éppen a krematórium falából kiszedett téglákat pakoltak a táskájukba. A botrányos akciót megúszták fejenként 110 ezer forintos büntetéssel, de kaptak a szuvenír mellé ajándékba egy-egy év felfüggesztettet is a lengyelektől, akik furcsa módon rosszul viselik, ha a világtörténelmi emlékeket a kistáskában akarják idióta turisták hazavinni.

A görögök ezt rugalmasabban kezelik. Az Akropoliszra például a pletyka szerint évente több billenőkocsival visznek zúzott követ, a turisták ugyanis folyamatosan hordják el onnan. Ha nem pótolnák, lassan elfogyna.

Nálunk kicsit máshogy tekintenek a múlt emlékeire. Elég csak arra gondolni, miért maradt olyan kevés kővárunk. Azokat ugyanis nemcsak a Habsburgok robbantgatták fel szisztematikusan, de a helyiek is szorgalmasan dolgoztak az elhordásán – a kövek egy részét beépítve a környező falvak házaiba.