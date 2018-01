Tájékoztatás

Egyelőre nem árul el részleteket az ügyről a rendőrség. Mostanában egyre több cikkünk kezdődik vagy végződik ezzel a mondattal. Sokan kérdezik, hogy mi az oka a megyei rendőr-főkapitányság „titkolózásának".



Pedig mostanában történtek olyan dolgok, amelyekről legalább az alapinformációkat jó lett volna időben tudni. Volt például viszonylag rövid idő alatt három gyilkosság Csongrád megyében. De Piros Attila, az új megyei főkapitány bezáratta a szegedi rendőrőrsöket is.



Erre is rákérdeztünk, íme: „Kedves kollégák! Írjátok meg, kérlek, hogy miért lettek bezárva a szegedi rendőrőrsök, az irodákat bérelte-e a rendőrség, illetve hogy a megyei főkapitány egyeztetett-e a kérdésről a polgármesterrel vagy bármilyen más politikai szereplővel."



A válasz pedig ez volt: „a rendőrség feladata a bűncselekmények felderítése, megelőzése. Minden időszakban az a vezető célja, hogy a lehető leghatékonyabban legyen képes a szervezet a feladatok ellátására. Így valamennyi belső munkamegosztási, szervezési kérdés ezt a célt szolgálja a komplexitás tükrében."



A szerkesztősében a „komplexitás tükrében" arra jutottunk, hogy az új főkapitány átszervez, méghozzá úgy, ahogyan azt korábbi állomáshelyén is tette.



Ez persze nem gond, a probléma az, hogy a közelmúltban valóban szinte lehetetlen információkhoz jutni a rendőrségtől, ennek pedig előbb-utóbb az lesz a vége, hogy találgatásokból, és nem hivatalos forrásokból születnek majd cikkek, ami az újságírónak és az olvasónak biztosan nem jó, de valószínűleg Piros Attila sem örülne annak, ha forrásmegjelölés vagy egyértelmű hivatkozás nélküli cikkeket olvasna a Délmagyarországban az aktuális bűnügyekről.



A főkapitány egyébként a legutóbbi megyei közgyűlésen kijelentette, hogy ha történik valami, akkor először a polgármestereket tájékoztatja majd. A sajtó, úgy tűnik, nem a szíve csücske.