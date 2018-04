Talált pénz

Sok minden elveszett mostanában. Gyermekkerékpár, mobiltelefonok, kulcsok, kulcstartók szerepelnek a sándorfalvi polgármesteri hivatal közleményében. Olvasom, a talált tárgyakat az önkormányzat megszabott ideig őrzi. Számon tartja a megtalálás helyét, időpontját. Aki jelentkezne a holmijáért, annak felhívják a figyelmét arra, hogy „a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) hitelt érdemlően igazolnia kell (például okmánnyal, irattal, egyéb bizonyítási eszközzel), és csak ennek vizsgálatát követően kerülhet kiadásra a tárgy, egy átadási-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett".



Vajon a sándorfalvi Május 1. téri buszmegállónál április 13-án 6 óra 30 perc körül megtalált 1000 forintos bankjegy gazdája hogyan fogja tudni igazolni, hogy övé a pénz? Valahogy megoldja. Az azért újságba való hír, hogy valaki talált egy ezrest az utcán, és nem tartotta meg, hanem bevitte az önkormányzathoz. Vagy rosszul látom, és ez természetes? Tudomásul venni, hogy magunkon, a családunkon, jóbarátainkon, ismerőseinken kívül is vannak tisztességes emberek; elhinni, hogy vadidegenek becsületesek, vagyis létezik egy sötét, ismeretlen, de jó szándékú tömeg – baromi nehéz. Hiába, hogy ilyen hitektől lehet jobb a közérzet, összetartóbb a társadalom. A bizalmatlanság kultúrája sokkal jobban fejlődik, nagyobb hatású is, különösen a közéletben. A frissen megválasztott polgármestert egy hét múlva korrupcióval gyanúsítani természetes. Fizetett zsoldosnak nevezni az ellenfelet az egész választási kampány alatt mindennapos. És megtérülő befektetés. Mert akinek így kétségbe vonják a tisztességét, ezt többnyire simán tudomásul veszi. Ahelyett, hogy felállna, és otthagyná a parlamentet, ülve marad a savanyúkáposzta-szagban: várja az alkalmat, amikor a sértést visszaadhatja.



Mindezzel szemben most ott van a sándorfalvi polgármesteri hivatalban ezer forint. Július 16-áig várja a tulajdonosát, aki nyilván már régen lemondott arról, amit elveszített. Ha meglátja a hirdetést, vagy ezt az üzenetet, örülni fog. Már ha ez számít.