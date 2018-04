Talpra, Kata

Maradjunk annyiban, hogy nem szeretnék angliai hercegné lenni. Merthogy itt van szegény Katalin, aki hétfőn világra hozta harmadik gyermekét. Ami teljesen rendben van – egészen addig, amíg azt nem látja az ember, hogy néhány órával a szülés után már a fotósok kereszttüzében mosolyog a bejárat előtt, majd hazamegy. Az utólagos indoklás pedig egyszerű volt: a hangoskodó tömeg, a sajtó, rendőrök, testőrök és forgalomelterelés túl nagy felfordulást okozott, nem akarták sokáig zavarni a többi beteget és orvost.



Mindez nagyon szépen hangzik, de biztos vagyok benne, hogy a palota ilyen jellegű döntéseit nem egy nő hozta meg. Nem hinném, hogy egy asszony, főleg olyan, aki már világra hozott egy gyereket, mindenfajta zavar vagy pirulás nélkül oda tud állni egy másik nő elé, és azt tudta mondatni: oké, épp most szakítottad szét a testedet, hogy kiadj belőle egy másik emberi lényt, szép munka, de most ki az ágyból, és irány haza. Ja, és lehetőleg legyél csinos, tökéletesen sminkelt és mosolygós, válladon azzal az újabb teherrel, hogy ismét a birodalom legnépszerűbb asszonya, Diana árnyékában lépsz ki a kapun egy olyan piros ruhában, amelyet évtizedekkel ezelőtt ő is viselt második fia bemutatásán.



Nincs mit szépíteni: ma már a világ eseményeit a média irányítja. Ki kell szolgálni a híréhes embereket, akik látni akarják a trónörökös újszülött fiát, miközben lehet, hogy saját gyermekükhöz sem férhetnének hozzá alig pár órával a születése után. Ők nem lesznek elnézőek, hogy milyen kemény órákon vagy túl: egy hercegné legyen mindig tökéletes. Ha pedig ez megvan, akkor feladat letudva, mindenki menjen a dolgára.



Azért arra kíváncsi lennék, hogy amikor szülés után egy órával már sminkelték, öltöztették Katalint, és közben azzal vigasztalták: majd a palotában pihenhetsz, milyen keze ügyében lévő tárgyat vágott hozzá ahhoz, aki szerint egy kismama életébe belefér a henyélés – mondjuk a következő egy évben bármikor is.