Emlékeznek még Hakapeszi Makira, a Zsebtévé nagy kópéjára? Néhány tábla csokiért mindig becsapta Hiszékeny urat, aki mindent elhitt Majom úrnak. Elhitte, hogy létezik idő-visszaállító óra, szidásvágó olló, mindent eltüntető varázsradír. De Móka Miki mindig leleplezte Hakapeszit. Tanulópénz



Anyukám becsapva érzi magát. Vásárolt egy közvetlenül a konnektorba dugható hősugárzót, hogy a fürdőszobában meleg legyen a fűtés előtti időszakban. Pici is, vezetéke sincs, nem is fogyaszt sokat – zengett a reklámból. Csak mint kiderült, pont ahhoz kevés, amiért az anyukám potom 10 ezer forintért megrendelte. Harmadáron vehetett volna egy kicsivel nagyobb, vezetékes hősugárzót, amellyel ugyanúgy hideg maradt volna a fürdőszoba.



A minap én meg elcsábultam egy új szemkörnyékápoló miatt. Egy reklámkatalógusban láttam. Azt ígérte, néhány pillanat után úgy kifeszül a szem környéki bőröm, hogy ihaj! Megvettem, kipróbáltam. Vártam. És azóta is várok. Legfőképpen arra, hogy elfogyjon, és visszatérjek a korábbi szemránckrémemhez, amely ugyan csodát nem ígér, de legalább igyekszik.



Életem egyik meghatározó időszakában kifejezetten rajongtam a reklámokért. Tizenhárom évvel ezelőtt jókat sírtam a puha papír zsebkendős reklámon. Még a mosogatószeres tévés hirdetések is úgy meghatottak, hogy potyogtak a könnyeim. Hiába, a terhesség miatti hormonváltozás ilyen csodákra képes. De a szülés visszabillentett reklámügyileg a valóságba. Mert szerettem volna, ha a folttisztító a legjobb barátommá válik. De hiába vettem meg azt, amit naponta többször láttam a tévében. A gyerekruhán ott maradtak a foltok, csak a kezemről tűnt el a bőr.



Reklámok kellenek. Mert sok jó, hasznos vagy éppen finom termékújdonságról így értesülünk. Ha mégsem, azt hívják tanulópénznek.No, a való életben ez sajnos nem így van.



Hiszékeny urak, asszonyok, fiúk és lányok ma is szép számmal élnek közöttünk.



A becsapásokkal üzletszerűen is „kéjelegnek" egyesek. A kattintásokért, és az azokból adódó hirdetési bevételekért a közösségi oldalakon olyan elképesztő híreket gyártanak a kamuoldal-üzemeltetők, hogy az ember csak les.



Persze hogy jó lenne kapni az önkormányzattól 65 ezer forintot, lakásfelújításra meg igényelni 2,5 millát. De ilyen potyapénzek nincsenek. Ilyesmivel eddig április 1-jén viccelődtünk. Illetve még akkor sem. Mert nemcsak „jó pénzt" kamuznak, hanem közismert emberek halálhírét keltik. 75 év felettieket azzal riogatnak, hogy nekik nem jár a koruk miatt műtét, kezelés... Ehhez olyan lelketlennek és alávalónak kell lenni, hogy arra már szavak sincsenek.



Nemrég lebukott egy ilyen kamuhírgyár. Állítólag azért, hogy kamuoldalakat hoztak létre, nem büntethetők, legföljebb azért, hogy létező személyek nevében írtak bejegyzéseket.



Ideje lenne a törvényt a kamuoldalakra is kiterjeszteni. Addig pedig tessék kétkedni az ilyen „ajándékpénzekben". Ha lenne 2,5 millás lakásfelújítási támogatás, higgyék el, minden létező hiteles hírforrás első helyen emelné ki...