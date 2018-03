Amikor tegnap reggel a hidegre figyelmeztettem kisebbik lányomat, meg arra, öltözzön fel rendesen, csak álmos válasz jött a paplan alól. Tudom, látom, mínusz 17 fok van Szegeden, mondta az okostelefon képernyőjéről leolvasva a félelmetes adatot. Nagyobbik lányom dettó, ő a szűk másfél órával későbbi ébresztés után már csak 16 fokot látott a mobilján.



Változik a világ, édesapám legalább felkelt, odament az ablakhoz és leolvasta a kívülről felszerelt hőmérőt, hogy megtudja, mire számítson. A még pontosabb adatért meg csizmát húzott és kiment a körtefához, mert azon is lógott egy hőmérő. Szerinte csak akkor volt igazi hideg, amikor a méteres jeget vágták a Dunán, amiből augusztus elejére is maradt még a jégveremben annyi, hogy lehűtse a görögdinnyét. Ő mondta azt is, a hideg ott kezdődik, hogy köp az ember és az a betonra érve koppan.



A mai fiatalság már nem köpköd, és ha szülei nem csavaroznak hőmérőt kívülről a műanyagtokos ablakfélfára, ránéz az okostelefonra. Ahogy sokan mások, a világon milliárdnyi felhasználója van a száz nyelven időjárási adatokat szolgáltató észak-amerikai AccuWeather portálnak. Ez nagyon sokat tud, ám – ahogy kollégám megjegyezte – nem képes korrigálni a hőérzettel, amikor a mínusz 5-6 fokból dupla olyan hideget „csinál" az élénk szél.



Azért a gyakorlati tapasztalás az igazi, s ezt mondtam már húsz éve a régi Sajtóházban is, amikor naponta tudósítottunk a Tisza emelkedő vízszintjéről. Rutinszerűen hívtuk az illetékeseket, mindig bemondták a vízállást és hozzátették, hány sor lépcső került már víz alá a rakparton, mikor kell azt lezárni a forgalom elől. Történt, hogy az egyik nap vonalhiba miatt nem értük el őket, többszöri próbálkozásra sem, és kezdett aggódni az ifjú kolléga. Ekkor támadt az az ötletem, hogy mi lenne, ha lesétálnánk úgy 60 métert a rakpartra és megnéznénk azokat a lépcsőket.