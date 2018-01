Tavaszi tél

Imádom a tavaszt, de tényleg. Az a kedvenc évszakom. Virágba borulnak a fák, süt a nap, le lehet dobni a nagykabátot. De azért hozzáteszem: ezt az évszakot márciustól májusig tartom számon. Persze most is jólesik a lelkemnek az enyhe idő, és remélhetőleg a fűtésszámlám is emlékeztet majd erre az időszakra, de mégiscsak január van, könyörgöm.



A csalódásom egyébként valószínűleg onnan eredeztethető, hogy már a karácsonyt is tavaszban ünnepeltük. Miközben ott állt a feldíszített fa a szobában, nem a hulló hóesést láttam a háttérben az ablakból, hanem a szikrázó napsütést.



A töltött káposzta megbuggyant a közel 20 fokosra melegedett erkélyen, és őszintén szólva már nincs is nagy kedvem tartogatni a karácsonyi dekorációt sem a lakásban, pedig az nálunk legalább január közepéig fent szokott maradni. Idén az időjárás valahogy az egész ünnepet elrontotta számomra, mert hiába néztünk esténként havas, karácsonyi meséket és családi filmeket, minden azt üvöltötte körülöttem: tavasz van.



Tudom, hogy ilyenkor nagy értekezéseket szoktak elereszteni a globális felmelegedésről meg az ember által tönkretett világról, amely visszavág, de azt gondolom, ezeknek sincs sok értelmük. Már csak ezért sem, mert Szaúd-Arábiában például havazik, ahol meg sosem szokott, az amerikaiak pedig fagyasztva szedik ki a tengerből a cápákat.



Szóval szerintem még mindig inkább csak arról van szó, hogy a ciklonnak éppen melyik felét dobta számunkra az élet. Most éppen a tavaszt. Csak aztán nehogy áprilisban kelljen térdig járnunk a hóban – mert akkor meg már azt nem szeretném. De tudom, nekem semmi se jó…