A háború, amely véget vet minden háborúnak – így is nevezték rendkívül optimistán a kortársak a ma még nagy háborúként is emlegetett első világháborút az elején. Nem tudhatták, hogy amit akkor elkezdtek, és amit később még a 20. század további eseményei égettek a világ szívébe, mindent megváltoztat, amit korábban a háborúkról gondoltunk. Hiába hullottak le a falevelek, olyan sokan nem tértek haza az első világháborúból, hogy az a század többi szörnyűsége nélkül is hatalmas veszteség lett volna.



A négy véráztatta év alatt 10 millióan haltak meg a csatatereken, és további milliók adóztak életükkel a háború istenei előtt még a békekötés után is. Családok haltak ki, gyermekek árvultak meg, az addig ismert világ a szó szoros értelmében megváltozott. Akik mégis életben maradtak, talán azt hihették, ennél rosszabb már nem jöhet. Hiszen ki gondolta volna akkor, hogy az ember tényleg semmiből sem tanul? Hogy van lejjebb, és a pusztítás aljasságából szinte csak ízelítőt mutatott az 1914 és 1918 közötti időszak.



Sok életet mentett volna meg, ha az ember időben képes megálljt parancsolni a gyilkos ösztöneinek. Egyes tudósok szerint azonban ez utóbbi szinte lehetetlen, így vagyunk összerakva mi, emberek. S ha végignézünk a történelmen, látszik is, hogy a génjeinkben hordozott, ösztönös és egyben elborzasztó igényünk a harcra nem a 20. század sajátja. Nincs új a nap alatt, de ez nem jelenti azt, hogy nem is lehet.



Ha kinyitjuk a szemünket, és hajlandóak vagyunk tovább látni az orrunknál, akkor magunktól is rájövünk, hogy gyökeres változások nélkül az emberiség órái meg vannak számlálva. Ha nem háború, majd a természet erőforrásainak kiaknázása végez velünk. Tudósok szerint már megszületett az első generáció, aki még láthatja a Földet úgy, mint a szülei, és talán még tehet is azért, hogy az unokái is lássák. Tegyünk róla, hogy tegyen – lehetőleg békés módszerekkel.