Tehénluxus

Mondanám, hogy szívesen lennék fábiánsebestyéni tehén, aki egész nap vízágyon heverészik, magának adagolja a kaját, amikor csak akarja, ha pedig meleg van, párásító ventilátorokat irányítanak rá – de azért mégiscsak jobb emberbőrben élni. A fábiáni tehenek viszont igazi luxuskörülmények között töltik a napjaikat, tehenekhez képest. Talán csak a színes tévé, a fürdőmedence meg a masszőr hiányzik a képből. Más kérdés, hogy ennek a luxusnak több köze van ahhoz, hogy így a tehenek 20 százalékkal több és valószínűleg jobb minőségű, zsírosabb tejet adnak, mint ahhoz, hogy a hálától párás szemmel bámulva a gazdára mennyire elégedetten kérődznek az istállóban.



Éppen csütörtökön írtuk meg, hogy mivel a klímaváltozásnak köszönhetően egyre melegebbek a nyaraink, egyre többet isznak a tehenek, emiatt pedig egyre vizesebb a tejük. Nincs benne elég zsír, ezért megy fölfelé folyamatosan a zsíros tejtermékek ára. Na, ezeknek a klimatizált, vízágyasított teheneknek biztosan jobb lesz az átlagosnál a tejük. Mert ha mégse, mehetnek a vágóhídra.



A vágóhídra, ahol – akármilyen abszurdan is hangzik – szintén vannak állatjóléti előírások. Például hogy hogyan kell kíméletesen leölni a sertéseket és marhákat. A napokban jelent meg egy hosszabb írás arról, hogy pont ezeket nem tudják majd betartani, egyelőre csak Nagy-Britanniában, ugyanis – most kapaszkodjanak – szén-dioxid-hiány van. A szén-dioxid pedig a tartósítás mellett az állatokkal végző pisztolyok hajtóanyaga is. A britek már kongatják is a vészharangot, hogy majd újra jön a vérengzés a vágóhidakon. Noha ez évszázadokig így ment, csak az utóbbi évtizedekben vált kíméletesebbé az állatok ipari méretű leölése.



Ha már egyébként a tehénluxusnál tartunk, a szóbeszéd szerint a világ egyik legdrágább marhahúsát produkáló kobe-marhákat a japánok időnként sörrel itatják, és tényleg masszírozzák is. Szóval a fábiáni tehenek azért még igényt tarthatnak erre-arra.