Akár felnőtt az ember, akár fiatalabb, vitaminra a leghidegebb évszakban is szüksége van. Ezt a legkönnyebben a zöldségekben-gyümölcsökben találjuk meg – ezek ráadásként finomak is, és egy kicsit a nyarat is visszahozzák.



Gyermekkoromra visszaemlékezve az igazi szenzációt akkoriban a déligyümölcsök, a narancs, a mandarin és a banán jelentették, a kivit pedig, amit Bécsből hozott haza egy rokon, akkora örömmel fogadtuk, hogy megenni is alig mertük.



Az almára ezek mellett szinte ránézni sem akartunk. Pedig abból volt bőven, és legalább olyan egészséges volt, mint egzotikus vetélytársai. Mostanra szinte fordult a kocka: az áruházak polcain válogathatunk a trópusi klíma kincseiből, miközben néha elámulunk azon, milyen drága a mi égövünkön megszokott csemege – pedig azt itt is termesztik.



Magyarázat persze, mint a mezőgazdaságban szinte mindig, most is van: az idő túl meleg vagy túl hűvös volt, esetleg a csapadék hiányzott, illetve lett az ideálisnál több. Tessék választani – de ezt az ember a kereskedőtől a vásárlás előtt hallja szívesen, és nem az egeket verdeső árat firtatva.



A bosszúságot azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, ha teszünk egy kíváncsi sétát az áruspultok között, és meglátjuk, milyen szépen mosolyog az alma, a körte. Nekem ma már szebben, mint a déligyümölcsök, és nagyáruház helyett sokszor szívesebben vásárolok piacon, kisboltban – télidőben is.