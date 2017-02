"A vásárhelyi Heineken-bojkott komoly dolog. Egy város önkormányzata és országgyűlési képviselője – a kormány harmadik embere – arra szólítja fel a polgárokat, ne igyák egy holland multinacionális vállalat söreit. Ez a cég Erdélyben 2003 óta főzött Cuic (magyarul: Csík) Premium nevű márkája védelmében pert indított és nyert a 2014 óta létező Igazi Csíki Sör gyártójával szemben.



Akik fölháborodtak az ítéleten, biztosak abban, hogy a román bíró szemét leginkább a magyar elnevezés szúrta. Lehet, hogy ez tényleg így van. Viszont az is fontos körülmény, hogy a Heineken erdélyi gyárában ugyanúgy dolgoznak székely emberek, mint a Csíki Sör Manufaktúrában – és utóbbi üzem felerészben egy erdélyi magyar vállalkozóé, másrészt egy szintén hollandiai cégé. A manufaktúra a jogi sérelemből profi módon próbál erkölcsi nyereséget kasszírozni. Italai iránt nőtt a kereslet, és Igazi Tiltott Sör néven tovább forgalmazza főzetét. Bár jólesett neki a vásárhelyi szolidaritás, eszében sincs Vásárhelyre költözni – akkor el kellene bocsátania ottani embereit, és lemondani a forrásvízről, ami sörének alapja. Azt, hogy ellenfele, a Heineken Magyarországon mennyi adót fizet, hány embert foglalkoztat, mennyi hazai árpát és almát vásárol föl, még egyszer fölösleges leírni. Ez már így is elég sűrű erdő. Nagyon könnyű eltévedni benne.



A vásárhelyi döntéshozók viszont bátran elindultak az egyik csapáson. „Nincs szemernyi lelkiismeret-furdalásom sem emiatt. Igen, amíg kell, nyomásgyakorlással, biztatással, sőt inszinuáció árán is – például nyilvánosságra hozom, ki nem segített –, de igyekszem kialakítani a szolidaritás kultúráját" – nyilatkozta lapunknak 2011-ben Lázár János, együttérzésről és felelősségvállalásról. Ez tényleg fontos értéke egy közösségnek. Most azért nem szeretnék azoknak a vásárhelyieknek a helyében lenni, akiknek a Heineken vagy a Soproni a kedvence. El tudom képzelni, mit gondolnak most. Pedig egy ideje nem szeretem a sört."