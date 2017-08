Csúcsra jártak a hétvégén Szeged szálláshelyei, csakúgy, mint máskor a szabadtéri valamelyik népszerű előadásának idején vagy bor-, illetve halfesztiválon. Ezek és persze a statisztikai tények tovább erősítik, hogy kétéjszakás város Szeged, de ne keseredjünk el, Magyarország sincs még hároméjszakás.



Éppen a múlt héten jelent meg a KSH összefoglaló jelentése az elmúlt év turizmusáról és vendéglátásáról, amelyből feketén-fehéren kiderül, hogy egy külföldi vendég átlagosan 2,6, a belföldi 2,4 éjszakán maradt a magyarországi szálláshelyeken. Szegeden még ennél is kevesebbet, de valljuk be, nem is tudjuk ennél sokkal hosszabb ideig szóval tartani a városba látogató turistát.



Miközben látszik az igyekezet, az elmúlt években például több színvonalas szállodát is nyitottak a csongrádi megyeszékhelyen, valamint egymást érik a fesztiválok. De vannak még tartalékok, és ezek közül az egyik legígéretesebb a Tisza. A vendégek gyakran említik, hogy rendezetlen a partja, és az itt élők szerint is inkább elválasztja, mint összeköti Szegedet Újszegeddel – kis túlzással falként magasodik.



Lassan jó lenne már komolyan venni azt, hogy a Tisza a város főutcája lehetne, és van, ahol ezt sikerül is megoldani. Néhány nappal ezelőtt azzal hívott fel az egyik márkakereskedő, hogy nem autósügyben keres, hanem a Tiszáról kellene újságcikket írni. Újszegeden lakik, munkába menet és jövet sokat autózik vele párhuzamosan, és persze naponta többször is átkel rajta.



Ha jól emlékszem, egy felvidéki folyóparti városban járt nemrégiben, és azonnal Szeged jutott az eszébe, hogy nálunk miért nem lehet olyan szép és rendezett a part. Mozgásra csábító sétautak, tetszetős és kényelmes padok voltak az ártérben, de sikerült olyan strapabíróan megoldani, hogy azután is megmaradjanak, hogy időről időre kimegy a területre a víz. Tudja, sok uniós pénz is lehet benne, de abban is biztos, hogy plusz egy napot – vendégéjszakát – minimum hozzá tud tenni a városhoz.