Bezúzták a fütyis színezőt – írjuk, miután kiderült: a botrányt kavart feladatgyűjteményt visszavonta a kiadója. Az elsősöknek szánt kiadvány nevén nevezte a dolgokat, ki is lehetett színezni benne a rajzokat, amelyeken apa és anya nemi szervei is jól láthatók. A gyerek fogantatásától a születéséig elmesélte a történetet, pont mint annak idején a Peti, Ida és Picuri című svéd felvilágosító könyv, amelyet nyolcévesen adtak a kezembe a szüleim. Abban is volt fütyi, punci, szülés és gyerekcsinálás, de nem iskolai használatra tervezték. A szülő dönthette el, odaadja-e a gyereknek, és ha igen, mikor. Nem is lett belőle botrány.



Gyakorló szülőként azt mondom, hogy ezt a részt ki lehetett volna hagyni a füzetből. Persze ma már nem lehet a nászéjszakáig várni a madarakkal meg a méhekkel, néha az is késő, amikor az ember szaporodását tanulják biológiából. A szakemberek szerint viszont az a jó, ha a gyereknek a szülő válaszol a maga szintjén, amikor az kérdez, de nem könnyű a gyerek tudásszintjén megfogalmazni: hogy kerül a kistesó anya hasába? Sok anya és apa a fentiek miatt inkább az iskolára tolná az ember szaporodásának ismertetését – de azért nem első osztályban.



Ezt a füzetet a gyerekek egy része tényleg nem tudná értelmezni. Éppen azért, mert hatalmas különbségek vannak szülő és szülő között abban, mennyire tud nyíltan beszélni a test, a testiség kérdéseiről. Aki annyit tud hat-hét évesen, hogy van ott alul a „csúnyája", ami „fúj", annak sok lenne az új információ. Én meg úgy kaptam kézhez azt a bizonyos könyvet, hogy amikor a kistestvéremet vártuk, anya elmondása szerint középső húgommal folyamatosan azt játszottuk, hogy szülünk – babát, cicát, kismackót. Azt még biztos nem tudtuk, hogy kerül be a baba a pocakba, de a kikerüléséről voltak alapszintű fogalmaink. Ehhez beszélgetni kellett velünk, sokat. Mindenkinek tudom ajánlani, bár nehéz egy olyan világban, ahol előbb kerül tizennyolcas karika egy kivillanó mellbimbóra, mint a belezésre.