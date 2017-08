Török átok

Arany János fülemülepere óta tudjuk, a magyar hajlamos piszlicsáré ügyek miatt is parttalan vitába fogni szomszédjával. Sokat ugat a kutya, hangos a gyerek, esetleg a légkondi, átjár az udvarba a macska, nem enged csatornát tisztítani a szomszéd, vagy éppen magasra nőttek a fák az udvarán – íme néhány, az újságban rendszeresen visszaköszönő példa arra, mi minden lehet egy elmérgesedett szomszédháború kiindulópontja. Ember legyen a talpán, aki a szálakat képes kibogozni, és eldönteni, adott esetben kinek van igaza.



De biztos, hogy mindig kell is? Nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen viszályok kiindulópontja általában olyan vélt vagy valós sérelem, sértettség, amihez igazából a szomszédnak nincs sok köze. Ha például egy idős ember becsülettel ledolgozta az életét, és most, nyugdíjasként egyik napról a másikra él, valahol érthető a rosszkedve – az meg szinte törvényszerű, hogy ha valamelyik szomszédja nálánál jobb módú, tehetetlen dühét rá fogja zúdítani. Mire a konfliktus elmérgesedik, már mindkét fél csak arra fog emlékezni, hogy van miért haragudni a másikra.



Érdemes az ilyen helyzeteket megfelelő empátiával kezelni, ahogyan azt az apátfalvi polgármester is igyekszik tenni a Maros utcai pertpatvarban közvetítve. Hiszen ha belegondolunk, mindenkinek megvan a maga igazsága, és mindenki szeretné, ha megértenék. Ez néha még nehezebb, mint igazságot tenni, de – biztos vagyok benne – sokkal többet ér.