Ami történt, abban tulajdonképpen nincs semmi meglepő – azaz mégis. A trükkös lopásoknak, csalásoknak se szeri, se száma, az agyafúrt bűnözők tulajdonképpen ellopnak bármit, ami nincs lebetonozva. Sajnos az sem rendkívüli, hogy olyasvalakit károsítanak meg, akit az ág is húz, akitől, azt hihetnénk, már nincs mit elvenni. És mégis, mindig kiderül, hogy van lejjebb: Kecze Ferenctől elvitték a mopedjét azzal, hogy el kell szállítani a szervizbe – aztán a férfi, aki egyébként már korábban a család bizalmába férkőzött, egyszerűen eladta a járművet.



Kecze Ferenc mozgáskorlátozott. Ezt leírni egyszerű, neki viszont moped nélkül mozdulni is szinte lehetetlen: hiányzik mindkét lába, ráadásul a fél oldalára lebénult. Most nem tehet egyebet, vár, merthogy új mopedet sem kap addig, amíg le nem zárul a csalás és sikkasztás miatt indult büntetőeljárás. A történtek után a megkárosított egykori sofőr annyit mondott a tettesre: azt kívánom az illetőnek, sohase legyen ilyen baja, mint nekem. Őszintén megmondom, én egészen mást kívánnék neki – hogy mit, azt nem tudom leírni, mert tényleg nem bírná a nyomdafestéket.



Aki olyan helyzetben van, mint Kezce Ferenc, arra azt szokták mondani: fogyatékkal él. Ebben a történetben viszont egyértelműen nem ő az, akinek súlyos fogyatékosságai vannak. A tettes fizikumát tekintve minden bizonnyal ép, egyébként viszont inkább azt mondanám rá, emberi torzó. Méltó büntetését bizonyára meg fogja kapni – de vajon a lelkiismerete felébred-e egyszer?