Tudatos péntek

Nem ostromolta tömeg az egyik legnagyobb, elektronikai cikkeket forgalmazó szegedi áruházat a fekete pénteken, vagyis tegnap. Úgy tűnik, pár év elég volt ahhoz, hogy megszokjuk a nemrég még újdonságnak számító, Amerikából importált akciót, és képesek legyünk higgadtan kezelni a helyzetet. Botrányoktól talán ezután sem lesz mentes ez a nap, de remélhetőleg azt, ahogy vérben forgó szemekkel tapossák egymást a vásárlók, többet nem kell senkinek végignéznie. Annyit ugyanis biztos nem ér az egész, hogy állatokká változzunk.



Egyesek szerint egyébként annyit sem, hogy figyelmet fordítsunk rá. Egy kisebb kör egyre hangosabban szeretné a fekete pénteket „Ne vásárolj semmit!" nappá tenni. Ők úgy gondolják, tüntetőleg kéne fellépni az életünket uraló fogyasztás egyik leginkonikusabb napja ellen.



Értem az érveiket, mégsem tudok egyetérteni velük. A fogyasztással önmagában nincs baj. Az el nem költött, párnacihában gyűjtögetett pénz nem mozgatja a gazdaságot. A gondot a túlfogyasztás okozza, a javak mértéktelen halmozása, az, hogyha azt hisszük, hogy a zsebünkben lévő pénz mind el is költhető. Az, ha nem veszünk tudomást arról, hogy meddig ér a takarónk.



Ha nincs miből számlákat fizetni, akkor – akció ide vagy oda –, nincs szükségünk hitelre vett házimozirendszerre, Xboxra vagy a legújabb iPhone-ra sem. Tudatos hozzáállással viszont így is spórolhatunk. Nem csak a számítógépeket adják ugyanis ilyenkor olcsóbban, ráadásul nem is csak ezen az egy napon. Ha ebben az időszakban – ami a közelgő karácsony miatt egyébként is pénznyelőnek tűnik – képesek vagyunk fegyelmezetten, előre tervezve, felesleges költés nélkül vásárolni, akkor jól is járhatunk. Más kérdés, hogy csak karácsony miatt érdemes-e lenullázni a számlánkat. De ezt döntse el mindenki maga.