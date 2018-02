Tudom én azt

Tudjuk, találékony a magyar ember. Utolsónak megy be a forgóajtón, elsőnek jön ki. Nem szereti a szabályokat. Neki ne mondja meg senki, hol gyújthat rá, hányadmagával szállhat be a liftbe, etetheti-e az állatokat a vadasparkban. Tényleg nem minden honfitársunk ennyire önfejű, és biztos vannak más nemzetekből is szép számmal olyanok, akik képtelenek magukévá tenni egy kérést. És azt is tudjuk, hogy a szabályszegés, ami gyakran már sima bunkóságba megy át, csak addig a pontig nem zavarja az egóbajnokokat, amíg nem ők kerülnek hátrányba. Mondjuk éppen egy hozzájuk hasonló ember miatt.



Miről jutott ez eszembe? Arról, hogy a hírek szerint a kórházak néhol szinte képtelenek betartatni az influenzajárvány miatt elrendelt látogatási tilalmat. Az emberek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, besétálnak kiskapukon, átbújnak sorompók alatt, belógnak hátsó ajtókon. Vagy fordítva: a páciens lóg ki az udvarra, hogy találkozzon a rokonával, barátjával. Értem én, hogy mindenki látni szeretné a beteg hozzátartozóját. Biztosan szörnyű érzés egy szülőnek úgy elaludni, hogy nem simogathatta meg a lábadozó gyermekét. De van olyan helyzet, amikor túl kell lépni a saját körünkön, és kicsit nagyobban gondolkodni. Mert mi is a gond ezzel a „csak egy percre találkozunk" hozzáállással? Az, hogy a jó szó, a simogatás, a házi sütemény mellé lehet, hogy mi magunk viszünk be fertőzést. És küldjük a kórokozókat a legyengült, sérülékeny emberek közé. Ki tudja, talán pont a saját rokonunkat viseli majd meg legjobban a kór – aki így még tovább élvezheti majd az intézmény vendégszeretetét.



Csak egy kis emberség, egy kis odafigyelés kellene. Hogy ne mindent szigorral, veszekedéssel, hanem csak egy kéréssel lehessen intézni. Hiszen ugye a túlterhelt lift is csak addig jó buli, amíg nem velünk együtt kezd a mélybe zuhanni.