Tulipánláz

Bitcoin – így hívják azt a digitális fizetőeszközt, amiről egyre többet hallani-olvasni, hol azért, mert az árfolyama meredeken emelkedik, hol azért, mert éppen zuhan. Egyelőre meglehetősen szűk az a réteg, akiket az árfolyam ingadozása érint. Vannak, akik szerint ez a jövő, és egyszer mindenki ilyesmivel fog fizetni – mások meg legyintenek. Ráadásként felidézik a modern vagy épp a letűnt korok megannyi megfoghatatlan befektetését, amin a maga korában egyesek meggazdagodtak, mások meg elveszítették mindenüket.



A 17. században például a tulipán volt ilyen: egy-egy szebb, értékesebb növény hagymájáért akár egy kisebb ház árát is megadták – egy darabig, mígnem az egész spekulációs piac össze nem omlott. Nem csoda: igazából nem volt mögötte több kézzelfogható, valós érték, mint amennyit az amúgy pompás szirmú, illatú különleges növény a maga szépsége miatt ér. A tulipán persze ettől mit sem veszített népszerűségéből – egy vidám tavaszi csokornak ma is éke. Százezreket, milliókat azonban már senki sem fektet egyetlen hagymába.



Talán ez lesz a bitcoin, meg a hasonszőrű kriptovaluták sorsa: megmarad egzotikumnak, amit bizonyos érdekek mentén jól körülhatárolható körben szívesen forgatnak, az átlagember azonban marad az ellenőrzött, mérhető értékkel bíró fizetőeszközök mellett. Egyelőre ez azért tűnik valószínűnek, mert mint hírlik, a kibányászott bitcoint a legtöbben végül igyekeznek valódi valutára váltani, és ezt a folyamatot erősíti a Facebook bizalmatlansága is. Aztán hogy hosszú távon mit hoz a jövő, ki tudja – én mindenesetre veszek egy csokor tulipánt, és nem bitcoinnal fogok érte fizetni.