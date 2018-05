Hatvan körüli-fölötti urak fociznak rendszeresen a SZVSE-pályán hétfő délután, nem kevés zajjal. Mellettük tízéves forma vagy kicsit fiatalabb legényeknek tartanak labdarúgóedzést, ott leginkább csak a mester hangját hallani. A két műfüves pályát elválasztó magas kerítésen időnként átszáll a labda, mert a zrikáló kiabálás mellett a pontatlanság is jellemző az öregekre.



Ilyenkor két dolog szokott történni. Ha nincs cseréjük, örülnek, hogy szusszanhatnak egyet, ha „hosszúak a kispadok", és döntetlen körüli az állás, akkor mielőbb folytatnák. Ott topognak, hogy rúgja már vissza valamelyik kis legény a labdát. A legközelebbi meg is próbálja, elsőre nem sikerül, másodszorra sem, túl magas a kerítés. Talán a gyerek is ideges, hogy a kiabálós bácsik már várják vissza, és mit szól az edző, hogy nem tudja visszarúgni a labdát.



Amikor először csöppentem ebbe a helyzetbe, tényleg haladtunk volna, hátrányból jöttünk vissza fehérekkel, és volt esély a győztes gólra. Nagyon kevésen múlt, hogy kicsússzon a számon: igyekezz már, kicsi. A többiek is siettek volna, de senki nem szólt, és ha mégis, az csak halk biztatás volt az edző felől és az öregek részéről. Van, hogy a harmadik kísérlet is sikertelen, de legkésőbb a negyedik vagy az ötödik már biztosan átszáll a kerítésen.



Nagyon szégyelltem volna magam, ha a csapathoz nemrégen csatlakozóként beszólok, azóta már hozzászoktam. Akkor soha nem sietünk. És az edző sem veszi ki a gyerek kezéből a labdát, hogy átrúgja, nem szégyeníti meg tanítványát a többi előtt. Ha megtenné, lehet, hogy nem menne többé, így viszont időnként csillogó szemű gyerekeket látunk a kerítés túloldalán.



Úgy tűnik, a tízévesek és a kicsit fiatalabbak rendben vannak, a hatvan fölöttiek és a valamivel idősebbek is nyomják még – már csak közte lenne jó rendet tenni a magyar labdarúgásban.