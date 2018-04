Tűz és víz

Itt a bizonyíték a földönkívüliek létezésére! – írta kommentelőnk a hírre, amelyen egy ország nevet tegnap óta: nem tudja, hogy került a Tiszán hajókázó uszadékkupacra az a szegedi fiatalember, akit a mentők szembesítettek szorult helyzetével. A kupac megfeneklett, a tűzoltók partra segítették az „árvízi hajóst" – bár tudjuk, ez nem árvíz, csak áradás. Kíváncsiak lettünk volna rá, mit élt át a nagy kaland során, de sajnos lapzártánkig nem sikerült megtalálni az illetőt. A Facebookon is többen keresték, de egyelőre nem jelentkezett.



Így aztán kénytelenek vagyunk találgatásokba bocsátkozni, ahogy a kommentelők. Biztos, hogy szegedi, nem Ukrajnából csorgott le az uszadékkal? Mi történt vele, amitől nem emlékszik? Ő volt a részegebb, vagy esetleg a barátai, akik tréfából rátették az alvót a kupacra – ha így történt, rossz vicc volt, de ki tudja? A memoárjaiban mindenesetre jól mutatna a sztori, ha emlékezne a részletekre, mesélhetné az unokáknak: gyerekek, amikor a papa az áradó Tiszán hajókázott... Mesélhetné, mert ugye túlélte: bár Nepomuki Szent János, a hajósok és vízen járók védőszentje biztosan fogta a fejét. Ha nem akad fenn valamin az uszadék, és beljebb sodorja a víz, vagy/és ha nem veszik észre az állomásra visszafelé tartó mentősök, nem biztos, hogy megússza. Bármilyen vicces a sztori így utólag, senkinek nem ajánljuk, hogy utána csinálja. Fulladásos halált okozhat.



Volt kevésbé mókás hírünk is tegnap, ami a szeméthez kapcsolódik, és szintén fulladásos halál lehet a következménye. Vagy tűzhalál, esetleg minden ingóság elvesztése, ugyanis elképesztő mennyiségű szemét gyulladt fel egy baktói telken. Egy lakó évek óta halmozza fel a hulladékot, és nem tudnak vele mit kezdeni. Na, ez az, ami igazán veszélyes: nemcsak magát intézi el az illető, ha úgy alakul, hanem maga körül mindenki mást is.