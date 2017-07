Uborkaszezon

Ki gondolta volna, hogy a közmédia a legnagyobb sikerét éppen azzal a riportjával aratja, amelyben az erősen ittasnak tűnő riporter beszélni is alig tud? Ahogy hétfőn ő maga is fogalmazott: tragikus-komikus volt a bejelentkezése a bajai halászléfőző fesztiválról. A bajaiak körében azonban sikert aratott a produkció, a Facebookon nem egy hozzászóló örvendezik, hogy végre szórakoztató a közmédia. A hal vízben úszik, vizet azonban nem nagyon isznak rá ezen az ünnepen, itt mindenki megértette az állapotát, és jót mulatott rajta. Azt gondolhatták: ez az ember aztán adott a fesztiválhangulatnak!



Valószínűleg az egész ország jól szórakozott, mert ami egyszer élő adásba kerül, az feltűnik a neten, onnantól meg már mindegy. A hétfői nap azonban keserű csalódást okozhatott a fanoknak, akik már támogató Facebook-csoportot alapítottak, hogy ki ne rúgják új kedvencüket. Megint kiderült, hogy az nem is úgy volt, ahogy mi gondoltuk: megfázásra szedett gyógyszert a riporter. Csak egyetlen pálinkát ivott, mert elfelejtette, hogy gyógyszert vett be, ráadásul nagy volt a hőség, elsötétült a kép.



Pedig már azon gondolkodtam: butaság lenne kirúgni, csak nem vágja le az aranytojást tojó tyúkot a közmédia. Vádolták az utóbbi időben annyi mindennel: például hogy csak a kormánynak hasznos híreket közlik, hírhamisítót ültetnek előkelő pozícióba… Ez az első megmozdulás, amivel osztatlan sikert arattak: tartsák meg inkább az ifjút reklámembernek! Na de az új fejlemények mindent más megvilágításba helyeznek, szó nincs itt részeg riporterről. Oszoljanak, kérem, nincs itt semmi látnivaló – mégsem vicces a köztévé.