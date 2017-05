Úgy legyen

Legyen neked gyereknap! Ezt olyan helyzetben szoktuk mondani, ha unjuk valakivel a vitát, ráhagyjuk, csak lépjünk már tovább. Pedig ünnep lesz holnap, olyan, amikor azok állnak a középpontban, akik a legfontosabbak – és akikből egyre kevesebb születik. Nemcsak Brüsszelt, ezt a folyamatot is meg kell állítani, gondolta a kormány, és ezzel az ötletükkel kivételesen egyetértek. Évről évre kevesebb gyerek iratkozik be óvodába, iskolába, könnyű belátni, ez hová vezet. Anyagi előnyöket élveznek majd, akik utódokat nevelnek, ismét ez a terv, ettől várják a népesség növekedését.



Magam is szeretnék egyre zsúfoltabb játszótereket látni, de az utasításszerű dolgoktól mindig rossz érzésem támad. Nem hiszek abban, hogy külső ösztönzés hatására szeretne egy nő áldott állapotba kerülni. Ha meg mégis, szomorú sors lesz egy kisgyereknek, aki a keresztségben a motivációra utalva az Adókedvezmény nevet kapja. Nyugodt szívvel osztom az észt a témában, mindkét oldalt ismerem. Az én anyám egy gyermeket hozott a világra, vetélésekkel, egészségügyi gondokkal a háta mögött egy taliga aranyért sem hordott volna ki még egy babát. Én meg mindig három gyermek anyja szerettem volna lenni – úgy is lett –, még akkor is, ha tudtam előre: egynek háromszor annyit lehetne majd adni szinte mindenből.



Arról nem is beszélve, hogy ha például – mert ez a terv – a felvett diákhitelt engedik majd el a népesedési szempontból elég jól teljesítő nőknek, mi lesz a családcentrikus, de felsőoktatásban nem tanuló, senkinek nem tartozó anyukákkal? És akiknek sok nehézség után végre egy szem magzatuk születik, ezért nem mernek újabb kockázatot vállalni? Szerintem a megoldás abban állna, hogy az emberek ne felétlenül jómódúak, de feltétlenül boldogok legyenek. Ami viszont nagyon sok mindentől, de nem elsősorban a pénztől függ. Viszont akkor majd jól érzik magukat, itthon akarnak maradni, gyermekeket szeretnének majd szülni. De mindegy, higgyenek a politikusok, amit akarnak, legyen nekik gyereknap.